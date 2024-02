Él es Usher, quién cantará en el Medio Tiempo del Super Bowl LVIII; Conoce sus mejores temas

Comparta este artículo

Estados Unidos.- A poco de que se pueda disfrutar del tan esperado Half Time (medio tiempo) del Super Bowl LVIII, que estará a cargo del tan famoso empresario musical y cantante, Usher, te presentamos un poco de la historia del interprete junto a sus cinco mejores temas musicales, que han puesto a bailar a millones de sus fans a lo largo de todo el mundo en su extensa carrera, tales como la canción Yeah!.

Como se sabe, el próximo domingo 11 de febrero se realizará la tan esperada final de temporada de la NFL, en la que se verá a los Chiefs de Kansas City y los 49ers de San Francisco, compitiendo por obtener el título y llevarse el trofeo, pero, aunque es uno de los eventos deportivos más importante, sin duda lo más visto de este evento es el mega show que se realiza en la mitad del enfrentamiento, en el que un reconocido cantante se presenta y realiza un mini concierto espectacular.

Este 2024 el encargado del show será el estadounidense, Usher Terrence "Terry" Raymond IV, nombre completo del cantante conocido como Usuer, el cual es más que merecedor de este reconocimiento por su extensa trayectoria y sus éxitos globales, pues participar en la final de la NFL como el entretenimiento principal es considerado un honor y miles de los artistas año con año esperan ser los elegidos.

Usher y Justin Bieber. Internet

Terrance nació un 14 de octubre de 1978, y con tan solo 16 años de edad, en 1994, lanzó su primer álbum, que fue titulado como Usher, y aunque es el menos exitoso según los registros recibió un disco platino. Actualmente además de cantante, es compositor y productor musical, ha vendido más de 75 millones de álbumes y 200 millones de copias a lo largo de su carrera, y para muchos merece el título del mejor artista de R&B de los últimos años.

Gracias a los temas como Yeah! Y Confession, ha sido galardonado con ocho premios Grammy como el Mejor Álbum, Mejor Canción. Tiene su propio sello discográfico llamado US Records, sin embargo, la música no es su único giro, dado a que es uno de los propietarios del equipo de la NBA Cleveland Cavaliers.

Esta es la lista de sus más éxitos temas.

Yeah!

Dicho tema lo escribió e interpretó junto a Lil Jon y Ludacris, siendo el primer sencillo de su álbum Confessions.

My Boo

Dicha canción también se puede encontrar en el álbum Confessións y fue en dueto junto a Alicia Keys, lanzada en el año del 2004, siendo calificada como la canción número 36 más grande de la década de 2000.

DJ Got Us Fallin' In Love

Este tema fue creado e interpretado junto al reconocido cantante Pitbull, lanzado en agosto del 2010, siendo el primer sencillo del álbum EP del cantante del RyB Contemporáneo.

OMG

Dicho tema fue coescrita e interpreta junto al rapero estadounidense, Will.i.am, famoso por su participación en los Black Eye Peace, lanzada en marzo del año el 2010, que fue el primer sencillo mundial de su sexto álbum, Raymond v. Raymond.

Without You

Esta canción fue realizada por el disc-jockey y productor francés David Guetta, con la colaboración del cantante estadounidense antes mencionado, formando parte del quinto álbum de este, Nothing but the Beat, lanzada en septiembre del 2011.

Fuente: Tribuna del Yaqui