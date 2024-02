Escándalo en Telemundo: Acusan a Alfredo Adame de llamar "marica" a 'La Divaza' en 'LCDLF'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta en Telemundo se encuentran envueltos en un tremendo escándalo, debido a que recientemente a través de las redes sociales acusaron al polémico actor y también actor, Alfredo Adame, de supuestamente haber llamado "marica" al reconocido youtuber y cantante, 'La Divaza', durante una platica con integrantes de su cuarto dentro de La Casa de los Famosos.

Como se sabe, hace un par de días se confirmó que 'La Divaza', Fernando Lozada, Maripily Rivera, Carlos Gómez y Thalí García, eran los nominados de esta tercer semana, por lo que están en riesgo de convertirse en el siguiente expulsado de la cuarta temporada, por lo que desde ese momento el enfoque se ha dado a estos que han comenzado a sacar las garras para defender su lugar dentro del programa.

Uno de ellos ha sido Fernando, el cual con sus desafortunados comentarios y actitudes causó un gran revuelo, especialmente cuando hablaba sobre su permanencia con Adame y otros integrantes de su cuarto, en el cual se escucha que dicen algo sobre sacar al hombre y macho que se lleva dentro y dejar fuera al "marica", por lo que muchos afirman que el actor de Televisa hace referencia al youtuber venezolano.

Pero, mientras que los fans de Pedro Luis Joao Figueira Álvarez, nombre verdadero del youtuber, se quejan y exigen que se les reprenda por este insulto homofóbico, otros afirmaron que se estaban tomando las cosas de mala manera y en realidad Adame al hablar sobre sacar al macho que lleva dentro para poder llegar lejos dentro de la casa debe de sacar, ó sea, dejar afuera a ese "maricón", no es sobre él, sino sobre Lozada, por lo que exigieron exhibieran la prueba: "Espero que me pongan el vídeo aquí en donde se están refiriendo a Fernando y no a La Divaza".

Ante este hecho, en comentarios de la cuenta de X, antes conocido como Twitter, de La Comadrita, pasaron el video señalando: "Coma creo que al parecer si hablaban de Fernando, igual innecesario hacer el comentario de maricón", sin embargo, esto sigue sin quedar muy claro, debido a que en ningún momento hace referencia a un nombre en específico al otorgar ese adjetivo calificativo que todos han sentido como un insulto.

Fuente: Tribuna del Yaqui