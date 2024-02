Justin Bieber estaría en el Medio Tiempo del Super Bowl LVIII con Usher; esto lo probaría

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Todo parece indicar que el reconocido cantante de origen canadiense, Justin Bieber, sí podría sorprender a sus millones de fans al aparecer en el show del Medio Tiempo del Super Bowl LVII, al lado del cantante que este 2024 va a estar a cargo de hacer bailar y cantar a los miles de asistentes y millones de espectadores, Usher, quién fue su mentor cuando se lanzó a a música, y una foto lo probaría.

Como se sabe, el próximo domingo 11 de febrero se realizará la tan esperada final de temporada de la NFL, en la que se verá a los Kansas City Chiesfs y los San Francisco 49ers, enfrentarse en el Allegiant Stadium, que se encuentra ubicado en Las Vegas, Nevadas, y por supuesto al famoso cantante del RyB Contemporáneo como el cantante principal del show de Medio Tiempo, que siempre se vuelve uno de los más vistos.

Después de que se reveló que sería el creador de temas como Yeah! el que estaría a cargo de este mini concierto, comenzaron los rumores de que iba a tener uno o más invitados para que lo acompañen e interpreten sus temas en común, por lo que en ese momento, a través de la red social anteriormente conocida como Twitter se comenzó a especular que su invitado principal sería Bieber, pues además de que fue su mentor cuando este se lanzó al estrellato siendo un adolescente, también lanzaron en 2010 el tema Somebody to Love.

Y ahora, este sábado 10 de febrero, para muchos se ha vuelto un hecho el rumor, dado a que hace poco el esposo de Hailey Baldwin, ahora de Bieber, fue captado al llegar a la denominada 'Ciudad del Pecado' mientras que se bajaba de una camioneta negra portando un enorme abrigo azul marico con blanco, un horro blanco con una palmera negra, sosteniendo un transportador para perros Louis Vuitton y al lado de varias del clan Kardashian-Jenner, que son muy amigas de su esposa.

Aunque aún no hay nada confirmado, pues tanto el intérprete de temas como Without You y el joven canadiense aún no han salido para aclarar la situación, ya sea para dar un no o para dar el sí, sin embargo, se espera que este silencio sea para verdaderamente sorprender a todos los espectadores del masivo evento deportivo que año con año se vuelve tendencia especialmente por este show que se ha vuelto esencial.

Fuente: Tribuna del Yaqui