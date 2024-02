Maribel Guardia hace amarga confesión: “Este dolor me hace no querer continuar”

Ciudad de México.- El 9 de abril del año 2023, los amantes de la farándula se estremecieron con la inesperada noticia de que el hijo de Maribel Guardia y joven estrella del regional mexicano, Julián Figueroa, había fallecido. Inicialmente, se dijo que el actor de Mi camino es amarte se habría quitado la vida derivado de una fuerte depresión por la muerte de su padre, Joan Sebastian (quien murió en el año 2015).

Unas horas después, la propia Maribel compartió un comunicado en sus redes sociales en el que reveló que, la verdadera causa de muerte, fue un infarto agudo en el miocardio debido provocado como efecto secundario del Covid-19, enfermedad que el famoso sufrió unas semanas antes de su muerte. Como era de esperarse, este hecho dejó destrozada a la actriz de Corona de lágrimas, quien hizo todo lo posible para que el funeral de su hijo fuera lo más privado posible, impidiendo el ingreso de personas que no fueran familiares.

A 10 meses de la muerte de su hijo, Maribel Guardia hace desgarradora confesión

Si bien, se esperaba que Guardia abandonara todos sus compromisos laborales y se diera un espacio para poder vivir su luto, la realidad es que la actriz sorprendió a todos al ir a trabajar apenas una semana después de la muerte de Julián, mientras que medio mes después, llegó al teatro con la obra Lagunilla Mi Barrio. Si bien, la estrella de televisión no ha negado que continúa lidiando con su duelo, lo cierto es que también ha procurado salir adelante gracias a su nieto, José Julián Figueroa.

Es bajo este contexto que el pasado viernes, 9 de febrero, la actriz compartió un desgarrador estado en el que hizo una dolorosa confesión y es que, el sufrimiento por la muerte de su hijo ha sido tan grande que, en ocasiones, prefiere marcharse de este mundo, hecho que relató en su cuenta de Instagram; sin embargo, rápidamente se retractó y aclaró que Dios y su nieto le dan las fuerzas necesarias para continuar con su vida.

“Julián niño de mi alma, hoy se cumplen 10 meses de tu partida, tengo mis brazos vacíos y escucho a mi corazón palpitar fuerte cada vez que te pienso, esta tristeza, este dolor tan grande, a ratos me hace querer no continuar. Luego realizo que Dios me prestó tu compañía y a través tuyo, me dio el privilegio de experimentar el amor más grande del mundo de todos.”