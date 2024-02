Ni hospitalizada ni fraude en 'Exatlón': Macky abandonaría TV Azteca por un fuerte motivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todo parece indicar que no hay fraude dentro de Exatlón México como se especula, ni que tampoco pasará una hospitalización de urgencia, por parte de la reconocida y muy polémica atleta, Macky González, puesto a que ahora se dice que sería ella misma la que alzaría la mano para abandonar TV Azteca a pocas semanas de la gran final de este reality deportivo, por un fuerte motivo.

Como se sabe, desde hace un par de semanas que se ha dicho que habría fraude en el reality grabado en las playas de la República Dominicana, debido a que muchos señalaron que próximamente la atleta de los Contendientes va a ser reportada como hospitalizada por cuestiones de la lesión en el pie que no ha podido sanar bien, incluso ella misma confesó que se le había infectado y tuvo que entrar a quirófano para una limpieza, pero que en realidad todo sería una mentira.

Esto pues recientemente, el político Jorge Álvarez Máynez compartió en sus redes sociales un video en el que presenta a los candidatos a diputados el Movimiento Ciudadano, en el cual se puede ver a González, así que fans señalaron que su mencionada hospitalización fue para permitirle salir del reality, irse a registrar ya que debía hacerlo de manera presencial y después regresarla, lanzando un sin fin de críticas.

Pero ahora, según informes de Proyecto TV, canal de YouTube especializado en la competencia deportiva, destacó que la realidad es que la joven exparticipante de Guerreros 2020 va a tomar la decisión de abandonar la competencia justo en medio del Duelo de Eliminación el próximo domingo 18 de febrero, durante su enfrentamiento con Liliana Hernández, pues aparentemente los Famosos van a ganar todas las series por la Supervivencia y no será un duelo mixto.

Según lo informado, la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy tomó la decisión a manera de un sacrificio y dejar que Liliana permanezca en competencia, dado a que ella en realidad no desearía estar más dentro de la competencia y estaría cansada, incluso afirmó que desde que se le infectó su lesión quería irse, pero que los altos mandos no lo permitieron, así como en el caso de Pato Araujo.

Cabe mencionar que dicha información permanece en calidad de especulaciones, debido a que además de que no proviene de una fuente directa al reality deportivo, la expresentadora del programa Hoy desde hace semanas que ha generado muchas teorías, como que aparentemente la producción la estaría cuidando precisamente para no salir de dicha emisión fingiendo estas aparentes lesiones o dejándola salir para cumplir sus metas políticas, por lo que no se sabrá si esto es verdad hasta que pase en la televisión.

Fuente: Tribuna del Yaqui