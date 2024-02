Revelarán el ambiente tóxico y abusos de Dan Schneider en Nickelodeon en nueva docuserie

Comparta este artículo

Estados Unidos.-Una nueva docuserie de cuatro partes, titulada Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV, arroja luz sobre lo que exempleados de Nickelodeon describen como un ambiente de trabajo tóxico durante la era del creador y productor de televisión Dan Schneider.

En el tráiler lanzado por Investigation Discovery, exempleados de la cadena relatan experiencias de abuso, sexismo, racismo y dinámicas inapropiadas en el set de programas emblemáticos como All That, The Amanda Show, Drake & Josh, iCarly, Victorious y Zoey 101.

Las denuncias incluyen acusaciones de abuso sexual y comportamiento inapropiado, tanto hacia el equipo de producción como hacia las estrellas menores de edad. Si bien el tráiler no identifica específicamente a los presuntos perpetradores, exempleados hablan sobre un ambiente opresivo y mencionan casos de acoso y abuso que presenciaron o experimentaron durante su tiempo en el set.

En respuesta a estas acusaciones, un portavoz de Schneider emitió una declaración defendiendo su compromiso con los niños en sus programas y señalando las presiones únicas que enfrentan los jóvenes actores en la industria del entretenimiento. Sin embargo, estas afirmaciones contrastan con las acusaciones presentadas por varios ex empleados y estrellas de los programas de Schneider, incluida Jennette McCurdy, quien detalló presuntas experiencias de abuso en su libro de memorias.

Si bien una investigación de ViacomCBS en 2017 y 2018 no encontró evidencia de conducta sexual inapropiada por parte de Schneider, sí determinó que era verbalmente abusivo en el set. Esto condujo a la separación entre Nickelodeon y Schneider en 2018, poniendo fin a una relación laboral de dos décadas.

Además, otras figuras de la industria, como la actriz Alexa Nikolas, han hecho reclamos similares contra Schneider en años posteriores, agregando más combustible a la controversia en torno a su conducta en el lugar de trabajo.

La docuserie Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV promete arrojar luz sobre estas acusaciones y examinar de cerca el legado de Schneider en la televisión infantil. Se espera que la transmisión de esta serie documental genere un debate público sobre la seguridad y el bienestar de los niños en la industria del entretenimiento, así como sobre la responsabilidad de los creadores y productores en la protección de los jóvenes talentos.

Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV está programada para emitirse el 17 y 18 de marzo en Investigation Discovery, ofreciendo una visión crítica del mundo detrás de las cámaras en los programas de Nickelodeon bajo la dirección de Dan Schneider.

