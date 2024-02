¿Sale del clóset? David Zepeda confiesa toda la verdad de su 'relación' con Daniel Urquiza

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de tantos dimes y diretes, el reconocido galán de melodramas, David Zepeda, finalmente ha decidido romper el silencio y sincerarse a te varios medios de comunicación, confesando toda la verdad con respecto a su tan polémica y supuesta relación amorosa con el fallecido estilista, Daniel Urquiza, siendo muy contundente con su respuesta al hablar sobre ello, ¿acaso salió del clóset?

Como se sabe, desde hace varios años que la orientación sexual de Zepeda se ha puesto en duda, pues muchos afirman que es gay y ha mantenido relaciones con hombres de manera oculta pues sus representantes no lo dejan, incluso Chisme No Like dijo que iba a casarse: "Como recordarán, este programa siempre informó, con información exclusiva, sobre la relación homosexual entre David Zepeda y Daniel Urquiza, pues fuel él mismo quién nos lo confesó y hasta nos invitó a su boda, pero el pasado 19 de octubre del 2020 fue encontrado sin vida".

Ante este hecho, los presentadores de dicho programa afirmaron que obtuvieron pruebas contundentes de este supuesto romance gracias a Cheltzin Bustamante, estilista y amiga cercana de Urquiza, señalando que ambos estaban sumamente enamorados y que ella platicó que cuando estaban juntos eran muy cariñosos con le otro, causando un gran revuelo en redes sociales con sus aparentes pruebas.

Y ahora, tras cuatro años del deceso de Daniel y de que ocurriera esta serie de rumores, una vez más el galán sonorense de melodramas como La Fuerza del Destino, fue cuestionado al respecto, después de que se topó con la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México, a lo que contundentemente este negó que haya tenido una relación sentimental con el denominado 'Estilista de las Estrellas', notándose un tanto molesto.

Cerrando con la entrevista, el famoso galán que incluso incursionó como cantante, destacó que él ni siquiera conoció al estilista en persona, que no existe ninguna foto de ellos dos juntos, afirmando que muchos se han aferrado a esa idea por rumores falsos y afirmaciones que no tienen el sustento destacando una vez más que jamás hubo un romance entre ellos, tras lo que se despidió de la prensa con total amabilidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui