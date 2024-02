¿Sebastián Rulli y Angelique Boyer se separan? Poncho de Nigris revela inesperada verdad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso influencer y también cantante regiomontano, Poncho de Nigris, recientemente dejó a todos sorprendidos antes el hecho de que en una entrevista no dudo en revelar la inesperada verdad que hay detrás de la tan polémica supuesta separación sentimental de la reconocida actriz francomexicana, Angelique Boyer, y el guapo galán de melodramas, Sebatián Rulli.

Como se sabe, a través de redes sociales se han especulado sobre separaciones de varias parejas del mundo del espectáculo, tales como los mencionados actores de Televisa, la de Poncho con Marcela Mistral e incluso la de Sergio Mayer con Issabela Camil, las cuales son unas de las que se han consolidado de las más sólidas al tener tantos años juntas e incluso dos de estas comparten hijos.

En su caso, el exintegrante de La Casa de los Famosos declaró que todo es un malentendido que se dio por una discusión que ocurrió en el podcast que tiene juntos, en el que hablan de temas polémicos de parejas, que se salió de control en la última emisión y discutieron un poco, por el cual lo tacharon de machista, de abusivo y de supuestamente no dejar crecer a Marcela, señalando que la realidad era que ambos estaban muy bien y como todos tenían sus desacuerdos, pero encontraban un balance, afirmando que ambos se apoyan en sus respectivas carreras.

Poncho y Marcela. Internet

Ante este hecho, tomó el tema de la separación de las estrellas del melodrama Lo Que La Vida Me Robó, destacando que estaba muy seguro que ellos no se habían separado, sino que la gente no puede ver feliz a las parejas y buscan una manera de generar una discordia entre ambos o inventarle chismes para simplemente alterar la paz, aún cuando los vean cariñosos, siendo contundente al afirmar que con nada se tenía contento a nadie.

Cabe mencionar que por su parte, Boyer y Rulli a través de sus cuentas de Instagram han dejado de lado los rumores y compartieron que están felices y enamorados en un viaje por las Cataratas del Iguazú, en las cuales escribieron mensajes como: "Todo a tu lado es hermoso, pero si además es hermoso por sí solo, a tu lado se convierte en espectacular. Amo viajar junto a ti y descubrir el mundo y lo que nos provoca".

Fuente: Tribuna del Yaqui