"Te faltan...": Niurka se lanza contra Salvador Zerboni tras tacharla de vulgar y violenta

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa actriz y cantante Niurka Marcos se encuentra metida en una fuerte controversia debido a que decidió responder a los fuertes comentarios que hizo Salvador Zerboni en su contra. Como se sabe, el actor mexicano arremetió públicamente en contra de la llamada 'Mujer escándalo' por su comportamiento en La Casa de los Famosos de Telemundo, tachándola de ser vulgar y violenta.

Como era de esperarse, la madre de Emilio Osorio y Romina Marcos no se quedó callada y al enterarse de los duros comentarios que hizo el villano de Televisa, decidió hacerlo pedazos. 'Mamá Niu' fue entrevistada por reporteros de Venga la Alegría luego de participar en un carnaval de Campeche y esto dijo a Salvador: "Una persona pasada de moda, es algo que ya no se consume, con la pena baby, soy consumible todavía bebé".

Asimismo, la intérprete de novelas como Velo de Novia y La fea más bella señaló que Salvador era un 'poco hombre y que sentía lástima por él: "Qué pena me da contigo, tú no, tienes que batallar más y hacerte amiguito de gente por ahí que tú consideras poderoso, tú sabes dónde está el poder para mí aquí y sabes dónde está el poder para mí, aquí en los (hu...) que yo tengo y que a ti te faltan bebé".

Niurka incluso señaló que Zerboni no era un caballero porque se estaba metiendo con una mujer y señaló que él no es una persona relevante: "No es caballeroso, pero lo entiendo, porque está tomando su propio riesgo para formar parte, para sobrevivir, pero no me preocupa y no te culpo, porque no eres más que un títere, una marioneta, pero tú por más que haces, no ganas, no estás, eres del montón, eres de las… entiendes, no pueden vivir sin mi".

Finalmente, la exesposa del productor Juan Osorio admitió que ella es una persona violenta solo con las personas que la tratan mal como el villano de novelas como Abismo de pasión: "Yo soy una persona violenta con personas est…, con personas que cuando tú estás tranquilo en tu casa te eligen como conejillo de indias para darle en la… a tu vida, imagen, a tu carrera, pero también soy una persona dulce, sutil, tierna, dócil, prudente, pero con quienes se lo merecen", dijo ante las cámaras de TV Azteca.

Fuente: Tribuna y Twitter @vengalaalegria