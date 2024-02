Tras brutal golpiza, Paola Suárez perdonaría a su expareja; retomarían planes de boda

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de su brutal golpiza, la famosa y muy reconocida influencer, Paola Suárez, al parecer habría retirado su demanda en contra de su exprometido, José de Jesús Castro Gómez, pues lo habría perdonado por las agresiones que denunció ante la ley y las redes sociales, incluso se dice que ambos habrían retomado su planes de boda a un mes de todo este tremendo drama.

Como se recordará, a horas de su compromiso, el pasado miércoles 10 de enero, se reportó la hospitalización de Paola, misma que fue confirmada por Wendy Guevara con un video en redes sociales, en el cual señaló que estaba grave debido a que su entonces prometido le diera una brutal golpiza, contando un poco de lo sucedido. Tras esto la influencer interpuso una denuncia en la Fiscalía Regional de León, al igual que Jesús, el cual dijo que ella trató de ahorcarlo.

Por este motivo es que el pasado viernes 9 de febrero tanto Paola como Jesús tenían que presentarse en la audiencia inicial, que fue programada por la Fiscalía Regional de León, para que ambos se encararan, presentando las primeras declaraciones sobre las lesiones y la fuerte agresión de la que ambos señalan haber sido víctimas del otro, sin embargo, esto no sucedió y de último momento todo fue cancelado.

Paola y José de Jesús al comprometerse. Internet

Según reporteros de De Primera Mano, elementos de la Fiscalía salieron a anunciar que la audiencia fue cancelada: "Esta mañana la audiencia daría inicio a las 9:30 de la mañana; sin embargo ya cuando estábamos en la fila para registrarnos, se nos notificó que la audiencia había sido cancelada y que esta cancelación se debió a que con antelación, desde el pasado 22 de enero, Paola otorgó el perdón a José de Jesús Castro, su expareja".

Ante este hecho, explicaron que el darle el perdón al joven, significaba que la denuncia era retirada del todo, por lo que el proceso legal no va a continuar, además de que no podría reabrirse el caso, pero eso no fue todo, dado a que supuestamente habrían anunciado al Ministerio Público que aparentemente van a seguir con los planes de boda, siendo esta la confirmación a los rumores de que volvieron.

Fuente: Tribuna del Yaqui