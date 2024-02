Tras divorcio y retiro de Televisa, exactriz de TV Azteca llega a 'Hoy' con fuerte confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de telenovelas, quien comenzó su carrera en Televisa y que luego se fue a trabajar a TV Azteca, de nueva cuenta sorprendió a sus seguidores y fans debido a que ayer viernes 9 de febrero apareció en el programa Hoy y compartió una fuerte noticia. Se trata de la talentosa Geraldine Bazán, quien estuvo casada con el actor Gabriel Soto y su divorcio fue uno de los más polémicos de los últimos años.

La intérprete mexicana comenzó su carrera en la televisora de San Ángel con los melodramas Corazón Salvaje, María la del barrio, Mi pequeña traviesa y Camila. Mientras que en la televisora del Ajusco actuó en novelas como Como en el cine, Dos chicos de cuidado en la ciudad y La mujer de Judas. Actualmente, Geri tiene un par de años sin hacer novelas y la última que hizo fue Corona de lágrimas 2 en el Canal de Las Estrellas.

Antes y después de Geraldine Bazán

La mañana de ayer viernes 9 de febrero, Geraldine Bazán apareció en el programa Hoy hablando acerca de su hija Elissa Marie, producto de su relación con Gabriel Soto, y confesó ante las cámaras que la adolescente ya tiene novio. "Es parte de la vida, yo recuerdo obviamente cuando tuve mi primer novio y esa emoción y esa ilusión y me encanta que Elissa lo comparta conmigo", explicó la actriz desde el aeropuerto de la CDMX.

Asimismo, Bazán aseguró que se siente feliz como mamá, porque su hija de 15 años le ha contado todos los detalles de su relación sentimental. "Y no es nada más de que me dijo 'ya tengo novio', es desde un inicio, cuando el niño le gustaba, cuando la conquistaba, cuando le llamaba, me comparte muchísimo, lo conozco, es un niño muy lindo, tiene una familia muy bonita, y ella está feliz que es lo más importante", declaró.

La supuesta novia de Giovanni Medina mencionó lo orgullosa que se siente de la relación que tiene con Elissa: "Me encanta poder acompañarla y me encanta que me tenga la confianza y que tengamos el diálogo, y que me cuente y espero que sea así para toda la vida", añadió. Además, la artista mexicana de 41 años expresó que su faceta como mamá no ha sido fácil, aunque es muy feliz de tener dos hijas.

Disfrutando la maternidad con todos los aspectos, que no todo es miel sobre hojuelas definitivamente, que hay desvelos, hay dudas, hay felicidad, hay emociones, pero también de repente te levantas y dices ‘¿es en serio?, creo que la maternidad es un viaje espectacular, pero también pesado", manifestó al respecto.

Asimismo, Geraldine Bazán compartió sus deseos por volver a la actuación tras haberse alejado de los foros de televisión desde 2022: "El año pasado, el 2023, digamos que me tomé un año sabático, en cuanto a estar en un foro, pero ya quiero retomar", dijo la también modelo. Conductores del programa Hoy como 'El Negro' Araiza mencionaron que les parecía que la hija de Geraldine "era muy chiquita" para tener novio pero otros señalaron que ya está en edad.

