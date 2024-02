Tras exponer 'despido' de Galilea Montijo, actor de Televisa llora en 'Hoy' al confesar esto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber expuesto el 'despido' que le impuso la famosa presentadora de TV y polémica actriz, Galilea Montijo, recientemente el reconocido actor de Televisa y querido comediante, 'El Indio Brayan', no pudo contenerse y rompió en llanto durante una de las sección del programa Hoy al realizar una inesperada confesión en plena emisión en vivo, sorprendiendo a varios de sus colegas.

Como se sabe, dentro de la emisión matutina de la empresa San Ángel, hace casi un mes que comenzó el tan esperado y anunciado Reto 21, en el cual cada semana sus participantes, entre los que se encuentra Raúl Araiza y Andrea Escalona, son calificados con el semáforo y sus clásicos colores, verde, amarillo y rojo, con los cuales se le informa al participante si está cumpliendo con las expectativas creadas en base a hechos de sus datos iniciales.

Lamentablemente en estos pesajes, 'El Indio' ha estado siempre en el amarillo, por lo que la presentadora de Netas Divinas le pidió a la productora que lo despidiera del reto, dado a este hecho, afirmando que no podía ser posible que siempre se mantuviera así u no se esforzara, por lo que cuando en el detrás de cámara lo captaron, este señaló que parecía que Montijo si se había enojado y expresó que no debería de ser así, que entendiera que es un reality y está manejando una estrategia maestra.

Pero, en la más reciente emisión del matutino producido por Andrea Rodríguez, con tal de ayudarlo a que tuviera una mejor disciplina en lo que resta del año, el presentador aceptó ser hipnotizado por la famosa psicóloga, Estela Durán, la cual buscó esa técnica para que en su subconsciente, este pudiera adquirir mejores hábitos alimenticios y de ejercicios que le permitiera encontrar ese balance en su vida.

Ante este hecho, el reconocido exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy no pudo contener las lágrimas, puesto a que cuando estaba hablando de su experiencia con la hipnosis, señaló que veía diferentes imágenes, que vio un foco verde y ahora se sentía muy feliz, que no sabía exactamente por qué, sino que solo estaba feliz y no podía dejar de sonreír o reírse por todo, aunque en sus ojos hubiera lágrimas.

Fuente: Tribuna del Yaqui