¿Vuelve a TV Azteca? Tras 4 años en Televisa, Tania Rincón confirma que deja el programa 'Hoy'

Ciudad de México.- Una vez más la famosa conductora Tania Rincón se apoderó de la atención de todos los medios de comunicación y seguidores debido a que en una reciente entrevista confesó que abandonó el programa Hoy porque tiene otro proyecto en puerta. Como se sabe, la exreina de belleza nacida en Michoacán se unió a la televisora de San Ángel desde hace 4 años luego de haber trabajado más de una década en TV Azteca.

La presentadora de 37 años arrancó su carrera en Fox Sports y luego llegó a la empresa del Ajusco participando en el programa Top Ten y después estuvo en el matutino Venga la Alegría durante 8 meses. Asimismo, Tania realizó otros proyectos como La Academia de Venga la Alegría, La Isla y La Isla: La Revancha. Sin embargo, terminó renunciando a su exclusividad en el canal debido a que ya no se sentía "feliz".

Desde 2020 Rincón se mudó a Televisa por invitación de la fallecida productora Magda Rodríguez para conducir Guerreros 2020 y un año después se unió al elenco del programa Hoy. Sin embargo, la mañana de ayer viernes 9 de febrero la michoacana no apareció en el matutino y fue por una importante razón; resulta que la conductora no pudo estar al aire ya que ayer fue la presentación oficial de su nuevo programa Cero Ruido, que se transmitirá en Canal 5.

Tania Rincón dejó el programa 'Hoy'

En un reciente encuentro con reporteros, Tania explicó que se estará ausentando del programa matutino hasta los últimos días de febrero que es cuando acaban las grabaciones de Cero Ruido, pero explicó que no saldrá del aire por completo ya que solo tendrá que dejar Hoy media hora antes al día. "Para el 26 de febrero ya voy a estar completo todo el programa, hoy no fui porque tenía que estar en rueda de prensa y ahorita solo voy de 9 a 10:30".

La michoacana confesó que aunque pensaba que le darían permiso de no acudir al matutino para enfocarse en este nuevo proyecto, su jefa Andrea Rodríguez no se lo permitió y le dio una advertencia: "Andrea me dijo 'sí pero no quiero que faltes, tienes que seguir con presencia aquí'". Asimismo, Tania platicó que anteriormente ya había hecho castings para conducir un programa de concursos pero nunca la habían aceptado y terminaban dando el proyecto "a hombres".

(Las mujeres) estamos recuperando nuestro territorio, tenemos las mismas capacidades".

