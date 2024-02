Adiós Televisa: Ejecutivos mandan vetar a Sergio Mayer tras dejarlo sin exclusividad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el controversial actor y empresario Sergio Mayer se encuentra metido en un fuerte escándalo ya que salió a la luz que presuntamente se encuentra vetado de Televisa. La delicada situación surge luego de que el también político y stripper fuera acusado por Wendy Guevara de malos tratos y "malas mañas", pues la influencer asegura que él trató de aprovecharse de ella para hacerla firmar un contrato fraudulento.

Como se sabe, la originaria de León, Guanajuato, conoció al galán de las novelas el pasado 2023 cuando participaron en La Casa de los Famosos, logrando hacer un fuerte vínculo como parte del 'Team Infierno'. Lastimosamente, a los pocos meses de que culminara el proyecto varios de los integrantes de este grupo, como Wendy y Poncho de Nigris, se le fueron a la yugular al esposo de Issabela Camil.

En ese sentido, Poncho recientemente platicó con la prensa y cuando escuchó el nombre de Mayer prefirió no hablar de él y confesó que en Televisa estaba 'congelado': "No puedo, no puedo, no puedo, es que me encantaría hablar de él pero al parecer me dicen que está vetado de la empresa y ya me dijeron que yo no puedo mencionarlo", expresó en la alfombra de los TikTok Awards. Ante la insistencia de los reporteros de que ese evento no era organizado por la televisora de San Ángel, el regiomontano solamente dijo:

Es que me dijeron que no lo puedo mencionar, qué miedo, me dijeron que no podía, cambio de tema, yo lo quiero y siento un cariño por él, pero pasaron sus cosas en el reality y me la quiso aplicar, pero no tengo problema con él, él tiene problemas con todos".

De ser ciertas las declaraciones de Poncho, el veto de Televisa significaría un fuerte golpe a la carrera de Mayer, pues prácticamente consolidó su trayectoria en este canal, que además es el más grande de México. El exesposo de Bárbara Mori saltó a la fama tras realizar exitosos melodramas como La madrastra, La fea más bella, Juro que te amo, Un gancho al corazón, Abismo de pasión y Corazón que miente.

Sin embargo, luego de que le retiraran su contrato de exclusividad, en el año 2016 Sergio se retiró de los foros de grabación para entrar en la política; llegó a ser diputado de la CDMX pero cuando intentó reelegirse durante el pasado proceso electoral, fracasó y optó por volver al medio artístico. LCDLF México fue su primer proyecto luego de años de retiro pero lastimosamente su reputación cayó al suelo debido a las polémicas dentro del reality y las declaraciones de personas como Wendy Guevara.

Sergio Mayer en 'La Fea Más Bella'

Fuente: Tribuna