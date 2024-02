Aislinn Derbez toma drástica decisión tras polémica por promover "medicina alternativa"

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - La reconocida actriz Aislinn Derbez se encuentra en el centro de la polémica después de su reciente participación en un podcast en el que promovía la medicina alternativa y afirmaba que las enfermedades pueden ser curadas con la mente. La controversial postura de Derbez generó una oleada de críticas en las redes sociales, lo que ha llevado a la famosa a tomar una drástica decisión.

Todo comenzó cuando Aislinn Derbez invitó al doctor Nirdosh Kohra, defensor de la utilización de la mente para tratar enfermedades, a su podcast. Sus declaraciones sobre este tema desencadenaron una intensa controversia en internet, con muchos usuarios expresando su desacuerdo y criticando sus afirmaciones.

Aislinn Derbez

La actriz, egresada de la School of Visual Arts de Nueva York con especialidad en pintura y actuación en The Actor's Studio, ha sido objeto de críticas tanto por sus comentarios como por su falta de formación en medicina. El influencer médico con el que Derbez tuvo la disputa, acusó a la actriz de aprovecharse de sus seguidores para promocionar cursos sobre salud, a pesar de no tener ningún tipo de formación médica.

La polémica ha generado un intenso debate en las redes sociales, con algunos usuarios defendiendo a Derbez y otros criticando fuertemente sus acciones. Ante esta situación, Aislinn Derbez ha tomado la decisión de alejarse temporalmente de las redes sociales y de sus proyectos públicos.

La actriz anunció a través de sus cuentas en redes sociales que se tomará un tiempo para reflexionar y reevaluar sus acciones, así como para centrarse en su bienestar mental y emocional. Además, aseguró que buscará educarse más sobre temas de salud antes de abordarlos públicamente en el futuro.

La decisión de Aislinn Derbez de alejarse de las redes sociales y de su vida pública temporalmente ha generado una serie de reacciones entre sus seguidores y el público en general. Algunos la apoyan en su búsqueda de educación y crecimiento personal, mientras que otros continúan cuestionando sus acciones y declaraciones controvertidas.

Hasta el momento, la actriz no ha dado detalles sobre la duración de su ausencia de las redes sociales ni sobre sus planes futuros, pero ha dejado claro que su prioridad en este momento es cuidar su salud mental y emocional, así como aprender y crecer como persona.

Fuente: Tribuna