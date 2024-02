En pleno concierto, Lucero encara a Mijares por sus pleitos maritales: “Puras mentadas”

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si hubo algo que realmente dejó en shock a todos los mexicanos fue la separación de Manuel Mijares y Lucero, pareja que hasta hace 20 años se mantenía como una de las más solidas del medio del espectáculo y cuya boda fue transmitida por televisión, casi como si se tratara de un enlace nupcial entre miembros de la realeza. Sin embargo, desde un comienzo los cantantes dejaron en claro que mantendrían una excelente relación pese a su separación.

Y es que, en aquel entonces, era bastante habitual que se destara una guerra entre los famosos una vez que le ponían punto final a su relación. Un ejemplo de ello es el que ocurrió con Niurka Marcos y Juan Osorio o Paulina Rubio con Colatte. Contrario a ellos, Lucero y Mijares decidieron tomar un camino distinto y optaron por mantener una buena amistad, pese a que la prensa se empeñaba en lanzar rumores de infidelidad entre ambos.

A casi 12 años de su ruptura, Manuel Mijares y Lucero se encuentran en medio de su gira Hasta que se nos hizo, en la que ambos se encargan de cantar sus más grandes éxitos, como es el caso de El Privilegio de Amar. Según algunos informes, la pareja continúa manteniendo la gran química que los caracterizó sobre el escenario, al grado en el que ya hasta bromean con el tema de su propia separación.

Lucero encara a Mijares por problemas maritales del pasado

Un ejemplo de ello es el que ocurrió en su presentación más reciente en Phoenix, Arizona, en el que el cantante de Soldado del amor tomó el micrófono para hablar sobre la época en la que ambos estuvieron casados e incluso lanzó un comentario jocoso en el que insinuó que Lucero tuvo la “dicha” de estar con él, lo que generó una ola de risas y vítorreos entre el público; sin embargo, la madre de Lucerito Mijares no se quedó callada.

Resulta ser que la intérprete de El Gallo de Oro tomó rápidamente la palabra y, de manera divertida, reveló que ella no había fallado en su relación, sino que, por el contrario, había tratado muy bien al intérprete, pero que habría sido el mal genio de éste último el que provocó que ambos terminaran por separarse de manera definitiva: “Me vas a condenar Manuelito. Yo que te trataba tan bonito, no me supiste valorar. No la verdad, puras mentadas”, declaró la famosa entre risas.

Fuentes: Tribuna