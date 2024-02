Fallece Damo Suzuki, líder de la banda Can, luego de luchar contra el cáncer

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - El mundo de la música está de luto tras el fallecimiento de Damo Suzuki a la edad de 74 años. Nacido en Japón, Suzuki alcanzó la fama como líder de Can, la influyente banda de rock experimental, durante el apogeo de su creatividad.

El viernes, un mensaje publicado en la cuenta de Instagram de Can anunció la triste noticia: "Con gran pesar tenemos que anunciar el fallecimiento de nuestro maravilloso amigo Damo Suzuki, ayer, viernes 9 de febrero de 2024. Su ilimitada energía creativa ha tocado a muchos en todo el mundo, no solo con Can, sino también con su gira Network Tour por todo el continente. El alma amable y la sonrisa descarada de Damo serán extrañadas para siempre".

Can

Suzuki había luchado contra el cáncer de colon, diagnosticado en 2014, después de haber enfrentado la enfermedad 30 años antes. A pesar de las difíciles circunstancias, en 2022, expresó su optimismo ante el periódico The Guardian: "Todo está bien. Soy optimista y si tienes pensamientos positivos, todo irá bien".

Aunque dejó de hacer música durante una década después de su partida de Can en 1973, Suzuki no lamentaba sus decisiones pasadas. "No estoy interesado en aferrarme al pasado, porque no puedo cambiarlo. Si no puedo cambiarlo, no quiero pasar tiempo allí. Me gusta pasar tiempo en el ahora porque allí puedo crear algo nuevo, pero en el pasado no puedo", compartió.

Suzuki era conocido por su búsqueda constante de innovación en la música. "No me gusta tocar la misma pieza una y otra vez. La repetición es aburrida. Cada actuación debe ser una experiencia única", explicó.

El legado de Damo Suzuki en la música experimental perdurará, recordado por su inigualable energía creativa y su contribución al panorama musical internacional. Su partida deja un vacío en la industria y será recordado por su incansable búsqueda de la originalidad y la creatividad en la música.

Fuente: Tribuna