FOTOS: Captan a Post Malone ensayando para su actuación en el Super Bowl LVIII

Comparta este artículo

Pasadena, California. - El famoso cantante Post Malone fue avistado el sábado mientras ensayaba para su esperada actuación en el Super Bowl LVIII. El músico, conocido por su estilo distintivo y sus éxitos en las listas, fue visto luciendo un atuendo característico que mostraba su estilo único.

Vestido con una camiseta de manga corta de Alice In Chains que revelaba sus numerosos tatuajes en los brazos, combinó su look con unos ajustados pantalones de camuflaje verde y zapatos a juego. Completando su estilo, llevaba una gorra verde con la palabra DALLAS escrita al revés, similar a la que tenía en un auricular junto con su guitarra en el pecho.

Post Malone

El intérprete de Better Now y Congratulations estuvo en el campo de fútbol en Las Vegas, preparándose para su actuación en el Super Bowl. Post Malone será uno de los artistas destacados en el evento, ya que está programado para interpretar America The Beautiful.

Esto ocurre después de que el músico se sincerara sobre la ansiedad que sentía antes del Super Bowl durante un evento previo en Las Vegas. Según informes, el cantante de 28 años admitió sentirse "asustado sin miedo" mientras actuaba para los asistentes, pero expresó su agradecimiento por el apoyo de los fans.

Post Malone agradeció a todos por recibirlo esa noche y mostrarse amables con él. También expresó su deseo de ser invitado a más eventos y deseó a todos una buena noche.

La actuación de Post Malone en el Super Bowl ha sido muy esperada desde que se anunció su participación a principios de año. Además de Post Malone, el evento contará con la participación de otros artistas destacados como Usher, Bebe Rexha y Reba McEntire, entre otros.

El cantante también compartió sus sentimientos antes del juego durante una conferencia de prensa del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, donde expresó su emoción por participar en un evento de tal magnitud.

Con su talento indiscutible y su energía única, se espera que la actuación de Post Malone en el Super Bowl LVIII sea un momento memorable para los espectadores de todo el mundo.

Fuente: Tribuna