José Eduardo Derbez hace lo impensable y comete garrafal error; Paola Dalay lo exhibe

Ciudad de México.- Hace algunas semanas, José Eduardo Derbez y su pareja, la modelo de Instagram, Paola Dalay destaparon que están en la dulce espera de su primer bebé, hecho que causó impacto en el público puesto el actor de Mi tío y Renta congelada siempre fue muy enfático en afirmar que no deseaba tener hijos. Como era de esperarse, esta noticia causó gran revuelo entre los miembros de la dinastía Derbez y en la casa de Victoria Ruffo.

A casi 1 mes de que trascendió la noticia, Paola Dalay y José Eduardo enternecieron al público al lanzar un nuevo video en el canal de YouTube del histrión en el que dejaron de lado lo convencional y, lejos de hacer una fiesta de revelación de género (como se suele hacer actualmente) la joven pareja optó por sentarse juntos y leer los resultados ellos mismos frente a sus fieles seguidores: “Decidimos grabarlo para compartirlo con ustedes, no con más gente, ni familia, ni amigos. Algo más íntimo”, dijo el hermano de Aislinn Derbez.

Ante esto, José Eduardo aclaró que la prueba venía en inglés, por lo que antes de leer cualquier cosa en voz alta, aclaró que ‘man’ significaría hombre y ‘girl’ niña. Luego de ello procedió a leer el resultado, el cual lo dejó helado, puesto el documento indicaba que estaban esperando a una niña, algo que lo sorprendió a sobremanera, puesto el doctor de Paola les había dicho que tenían mayores posibilidades de que fuera un niño.

“No ‘perate’ (…) A ver, déjame leer. Viene en inglés. Hombre es ‘man’ y mujer es ‘girl’. A ver, ¿en serio? Pero, no era… ¿en qué momento? Pues mujer, ¿si es mujer? No manches te dije (…) No lo puedo creer, qué emoción. Una princesa”, declaró José Eduardo.