Lupillo Rivera revela cómo superó su ruptura con Belinda en 'La Casa de Los Famosos 4'

Ciudad de México.- El cantante Lupillo Rivera ha dejado al descubierto más detalles sobre su relación pasada con la reconocida artista Belinda, durante su participación en el reality show La Casa de Los Famosos 4. En un reciente episodio, el famoso compartió cómo logró superar la difícil ruptura con la intérprete.

Rivera, quien ha estado abriendo su corazón y revelando diversos aspectos de su vida personal en el programa, confesó que la separación de Belinda fue uno de los momentos más difíciles de su vida. El cantante admitió haber sufrido profundamente y reveló que recayó en el alcohol como una forma de afrontar su dolor.

Sufrí mucho, me dolió mucho, de esas que me marcó y que puedo decir orgullosamente que duré en la borrachera como 20 días sin parar (...) nunca se lo demostré a nadie, a nadie, y me dolió mucho", expresó Lupillo Rivera durante una conversación en el programa.