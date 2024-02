Taylor Swift y Travis Kelce: La historia de amor de la pareja ganadora del Super Bowl 2024

Las Vegas, Estados Unidos.- El pasado 2023, todo el mundo estaba hablando sobre las expectativas que se tenían acerca del show de medio tiempo, el cual sería protagonizado por Rihanna, de la mano de Apple; sin embargo, este 2024, todos los reflectores parecen estar fuera del campo de futbol y es que, la pareja conformada por Taylor Swift y Travis Kelce se ha robado todo el protagonismo del campeonato, al grado en el que hay gente que ni siquiera sabe que Usher será quien dé el espectáculo.

Y es que, según información de un estudio realizado por Apex Marketing, desde que la cantante de Karma comenzó a acudir a los juegos de la NFL para apoyar al jugador de Kansas City Chefs, este sector obtuvo una ganancia superior a los 330 millones de dólares, lo que significa que la popularidad de la pareja es tal, que mueve semejantes cantidades de dinero, pero… ¿cómo fue que inició el romance más popular del mundo del deporte y de la música? A continuación te lo explicamos.

El primero en caer flechado fue Travis Kelce, quien se las arregló para hacer una pulsera de la amistad o ‘friendship bracelet’ para la estrella del Pop, en la que incluyó su número telefónico. El atleta tenía planeado dársela en una de las paradas de su gira The Eras Tour; sin embargo, no pudo hablar con ella porque debía cuidar su voz para interpretar las 44 canciones de su concierto, hecho que le habría decepcionado bastante.

“Ella no quería conocer a nadie, o al menos no quería conocerme a mí”, declaró el jugador en el podcast que tiene junto a su hermano New Heights.