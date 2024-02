Tras 'ignorar' a Ivanna, Poncho De Nigris envía cariñoso mensaje a ¿sus hijos menores?

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León.- Desde su salto a la fama con Big Brother, hace casi 20 años, Poncho De Nigris ha aprovechado todas las oportunidades que se le presentan para mantenerse vigente en la farándula, sin importar que tenga que caer en la polémica, tal y como ocurrió con su supuesto romance con Irma Serrano ‘La Tigresa’. Dichas controversias regresaron con su participación en La Casa de los Famosos México (LCDLFM).

Como algunos recordarán a mediados del pasado 2023, De Nigris regresó al confinamiento gracias al nuevo proyecto de Televisa y aunque su participación en sí misma destacó por la polémica, la realidad es que todo lo que ocurrió junto al Team Infierno quedó brevemente relegado por la actitud que los internautas captaron luego de su salida de la casa ¿la razón? El famoso habría ignorado a su hija mayor, Ivanna.

Fotografía del momento en el que Poncho De Nigris habría ignorado a su hija

Según las acusaciones de la gente, el influencer se habría mostrado más cariñoso con los pequeños que concibió con Marcela Mistral y no con su primogénita, incluso los videos del momento en el que el supuesto desaire ocurrió, se viralizaron en TikTok y en X; sin embargo, a los pocos días tanto el actor, como la propia madre de Ivanna salieron a desmentir esto y acusaron a los medios de tergiversar toda la situación.

A cinco meses de este escándalo, Poncho De Nigris envía un cariñoso mensaje a sus hijos en su cuenta oficial de Instagram, aunque solo aparecen sus tres descendientes menores, quienes están cargando a su mascota, aún así, el propio amigo de Wendy Guevara se encargó de hacer mención de su hija Ivanna, cuyo nombre escribió en letras mayúsculas, resaltando que el esfuerzo que ponía en su día a día era por sus cuatro hijos, ya que, ellos eran su motivación.

“Mi vida entera es para mis hijos, falta Ivanna por acá, pero todo mi esfuerzo y todo lo que hago es por la inyección de motivación que me dieron estas personitas para que no les falte nada mientras vivan en mi techo”, declaró el famoso.

Fotografía de los hijos menores de Poncho De Nigris

Pese a que Poncho intentó mostrar todo su amor para sus cuatro hijos, no faltaron quienes lo criticaron abiertamente, ya sea por solo aclarar que cuidaría de ellos mientras vivieran con él (y no cuando éstos se independizaran una vez que fueran mayores) y porque Ivanna no aparece en la fotografía, puesto hubo quienes aseguraron que la joven ya evitaba visitar a su padre; otros más insinuaron que el famoso dejó fuera a Marcela, quien es la actual esposa de De Nigris.

