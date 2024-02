Usher se prepara para deslumbrar en el show de Medio Tiempo del Super Bowl

Los Ángeles, California. - El anticipado espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, conocido por su espectacularidad y capacidad para atraer millones de espectadores en todo el mundo, promete deslumbrar una vez más con la presencia del icónico artista estadounidense Usher en el escenario principal del Allegiant Stadium.

Aunque no es la primera vez que Usher participa en el show de medio tiempo del Super Bowl, siendo invitado especial durante la actuación de Black Eyed Peas en 2011, esta vez tendrá el protagonismo absoluto como artista principal. Durante una conferencia de prensa el pasado jueves, Usher no reveló nombres específicos de posibles artistas invitados para su presentación, pero sugirió que podrían ser colaboradores de su extensa carrera musical.

Creo que me lo puse fácil cuando decidí incluir artistas en canciones que se convirtieron en éxitos. Eso me dio la mayor inspiración. Definitivamente, he pasado por muchas ideas de quién podría compartir este momento conmigo", expresó el talentoso cantante.