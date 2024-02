Actriz es asesinada a sangre fría por su esposo, esto se sabe al respecto

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - La trágica historia de la actriz y modelo Dorothy Stratten, conocida por su trabajo en Playb*y, será llevada a la pantalla chica a través de una famosa serie de crímenes reales. Esta serie promete arrojar luz sobre los detalles más oscuros y perturbadores del asesinato de Stratten, quien fue brutalmente agredida por su propio esposo.

La serie, titulada The Playboy Murders, se sumergirá en la vida de Stratten y en la investigación que rodeó su trágica muerte. Originaria de Canadá, Stratten fue llevada por su esposo, Dan Snider, a Hollywood, donde rápidamente se convirtió en una figura destacada debido a su deslumbrante belleza.

Dorothy Stratten

Sin embargo, los celos y la agresividad de Snider hacia Stratten fueron escalando hasta llegar a un punto crítico. En agosto de 1980, la tragedia golpeó cuando Snider violó y asesinó a Stratten antes de quitarse la vida.

El horror de este crimen dejó impactado al público, que aún, más de 40 años después, sigue intrigado por conocer los detalles reales de ese fatídico día. Dorothy Stratten, quien comenzó su carrera trabajando en una tienda de hamburguesas Dairy Queen, fue seleccionada como Playmate del Mes por la revista Playb*y en agosto de 1979, cautivando a muchos con su elegancia y encanto.

Dorothy Stratten y esposo

La serie The Playboy Murders promete ser un retrato descarnado de la vida y muerte de Dorothy Stratten, arrojando luz sobre un caso que sigue siendo tan escalofriante como fascinante hasta el día de hoy.

Dorothy Stratten, quien nació en Vancouver, Columbia Británica, el 28 de febrero de 1960 y murió el 14 de agosto de 1980, fue una reconocida playmate y actriz canadiense, fue asesinada en 1980 por su esposo, Paul Snider, tras descubrir su romance con el director de cine Peter Bogdanovich. Snider se suicidó después del crimen.

La tragedia conmocionó a Playboy, ya que Stratten había sido nombrada playmate del año en 1980. Participó en películas como They All Laughed y Galaxina, así como en series de televisión. Su vida ha sido tema de películas como Death of a Centerfold: The Dorothy Stratten Story y Star 80. También ha sido recordada en canciones de Bryan Adams y Cauldron. En 2022, fue interpretada por Nicola Peltz en la miniserie de Hulu Welcome to Chippendales.

Fuente: Tribuna