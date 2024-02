¿Alerta a Angelique Boyer? Acusan Sebastián Rulli de usar a sus novias para subir en Televisa

Ciudad de México.- Desde hace 10 años, Sebastián Rulli y Angelique Boyer han hecho suspirar a los amantes de las telenovelas, frente y detrás de cámara, esto es gracias a la gran química que desprenden en telenovelas como Tres veces Ana, Lo que la vida me robó, Vencer al Pasado, El extraño retorno de Diana Salazar o Teresa, siendo ésta última la primera novela que ambos protagonizaron para Televisa.

Pese a ello, en días recientes, la cuenta de TikTok de El Chismecito 18 compartió un video en el que dejaba al galán de origen argentino en la misma posición de la propia ‘Rubí’ o de ‘Teresa’, puesto lo señalan por ser “peor que Piqué”, debido a que utilizaría a sus parejas y todo lo que tiene a su alcance para ganar mayor popularidad y triunfar en la empresa de San Ángel. ¿Quieres enterarte de todo? Pues sigue leyendo.

De acuerdo con las declaraciones del tiktoker, Sebastián Rulli habría comenzado una relación con la estrella del Tigre de Santa Julia, Ivonne Montero, debido a que se trataba de una artista muy popular en su momento, lo que lo ayudaría a obtener los reflectores. Esto mismo fue confirmado con anterioridad por la propia histrionista, quien aseguró que el actor trataba de aprovecharse de la fama de ella para escalar.

“En algún momento salimos, claro. En algún momento salimos cuando yo me di a conocer fuertísimo con ‘El Tigre de Santa Julia’. Fue una relación de muy poco tiempo donde sí me di cuenta de muchas cosas e inmediatamente le di las gracias. Yo me di cuenta por sus actitudes cuando había cámaras entonces era muy cariñoso y cuando había cámaras, entonces se volteaba”, declaró Ivonne Montero en su entrevista.