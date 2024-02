Alyssa Milano es criticada por ir al costoso Super Bowl y pedir donaciones días antes

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - La actriz Alyssa Milano se encuentra bajo fuego después de asistir al costoso Super Bowl 2024 el domingo pasado con su hijo, luego de haber solicitado donaciones para el equipo de béisbol de este último. La estrella de Charmed compartió una foto en Instagram junto a su hijo Milo, de 12 años, desde sus asientos en el Allegiant Stadium de Las Vegas, luego de presenciar la victoria de los Kansas City Chiefs sobre los San Francisco 49ers, 25-22.

Mi amigo. #mothersonlove #mothersonbond #superbowl", escribió Milano, de 51 años, en la publicación.

A pesar de que varios de sus seguidores inundaron la sección de comentarios con mensajes de apoyo, otros señalaron la ironía de su presencia en el juego, donde los boletos tienen un costo inicial de 2 mil dólares por asiento. "¡Para esto fue el gofundme!", ?? comentó un troll en la publicación, refiriéndose a la controversia sobre la recaudación de fondos.

"Seamos realistas por un segundo. ¿Cómo puede una celebridad iniciar un gofundme para su hijo y decir que no podía pagarlo, pero luego llegar al Super Bowl? Por favor, explique??? Estoy segura de que no soy la única a la que le encantaría escuchar TU respuesta, y mucho menos la de ella???", escribió una segunda persona. "Tienes todo el dinero para llevarlo al Super Bowl y aún así le pediste a los 'fanáticos' que pagaran para que él y sus adinerados compañeros de equipo de código postal se fueran de viaje", escribió un tercero. "GOFUNDME no es una recaudación de fondos, es caridad y la caridad debería ser para los niños pobres reales. ¿Eso ayuda? #alyssamilano".

Aquí hay un consejo Alyssa, si tu hijo quiere ganarse un viaje a Cleveland, dile que invertirás los miles de dólares que cuesta ir al Super Bowl en lugar de pedirnos a nosotros", dijo otro.

Sin embargo, hubo otros que de inmediato la defendieron: "Se trata de lo que está bien y lo que está mal. Puedes defenderla todo lo que quieras. Se ve ridícula para la mayoría de la gente en muchos sentidos y claramente no es de las que reflexionan sobre sí misma", agregó uno más. Sin embargo, varios fanáticos de la estrella de Charmed. "¿Cómo sabes que no le regalaron boletos para el Super Bowl?", preguntó una persona. "Tal vez la invitaron allí. Una cosa no tiene nada que ver con la otra".

Y otros mencionaron:"La gente necesita relajarse, ella está teniendo una experiencia con su hijo. Déjalo de encima", dijo un segundo defensor. "Me sorprende leer algunos de estos comentarios. @milano_alyssa tiene una reputación de amabilidad, caridad y apoyo para todos", dijo efusivamente un tercero, y agregó que la mayoría de los padres ayudan con la recaudación de fondos para sus hijos. "@milano_alyssa los que odian van a odiar, odiar, odiar, odiar, odiar, solo tienes que sacudirte, sacudir, sacudir, sacudirlo. ?????? ", escribió otro, refiriéndose a la letra de Taylor Swift de "Shake It Off".

El mes pasado, Milano fue criticada por pedir a los fanáticos que donaran a una recaudación de fondos para el viaje del equipo de Milo. Muchos se sintieron ofendidos de que una celebridad de la lista A estuviera pidiendo dinero a los fanáticos a pesar de que lo más probable es que tenga sus propias riquezas gracias a su exitosa carrera en Hollywood.

Milano respondió a los haters y se defendió por compartir el GoFundMe con sus seguidores. "Estoy recibiendo preguntas de los medios sobre si he contribuido financieramente al equipo de béisbol de mi hijo", tuiteó. "He pagado los uniformes de todo el equipo y los entrenadores, he organizado fiestas de cumpleaños y he patrocinado a cualquier niño que no pueda pagar las cuotas mensuales".

La alumna de ¿Quién es el jefe? agregó que los niños también hacen su propia recaudación de fondos con lavados de autos, noches de cine y otras "cosas divertidas". "¡Gracias a todos los que han contribuido a gofundme! Han facilitado las cosas para estos niños y sus familias", agregó. Milano luego denunció a los acosadores en línea que hicieron comentarios negativos e hirientes sobre su hijo en medio de la terrible experiencia.

"Independientemente de lo que sientas por mí, ir a la página de Instagram de mi hijo de 12 años y dejar este tipo de mensajes es horrible", dijo. "Dejen a los niños en paz. Déjenlos jugar béisbol". El propio Milo incluso defendió a su madre después de recibir comentarios desagradables en su propia cuenta de Instagram.

Te das cuenta de que solo tengo 12 años y amo a mi mamá. Mi mamá es el mejor ser humano de todos los tiempos. Ella hace todo por todos", respondió a un troll que tildó a Milano de "egoísta".

Milano comparte a Milo y a su hija Elizabella, de 9 años, con su esposo David Bugliari. Ella y Bugliari, de 43 años, se casaron en 2009.

