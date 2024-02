"Basura": Mauricio Martínez responde a Pati Chapoy y la destroza tras "apoyar" a abusadores

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso y reconocido actor, Mauricio Martínez, de nueva cuenta se encuentra en medio del escándalo, debido a que decidió darle una contundente respuesta a la reconocida y polémica periodista de los espectáculos, Pati Chapoy, por haberlo tachado de "basura", además de que la destrozó sin piedad, acusándola de "apoyar" a los abusadores del mundo del espectáculo, como él los llamó.

Como se sabe, desde hace dos años que Martínez y Chapoy han dejado muy en claro que entre ellos existe una enemistad, debido a que cuando el actor denunció que sufrió acoso sexual por parte de Antonio Berumen, conocido por haber sido manager de Magneto y otros grupos musicales, la periodista lo destrozó defendiendo a su gran amigo expresando: "¿Por qué le creen a este tipejo de Mauricio Martínez, que es un impresentable?, dice puras mentiras. Es una basura, ni volver a tomarlo en cuenta para nada".

Y ahora, cuando la prensa se topó con el exactor de melodramas de TV Azteca y le cuestionaron que pensaba de que hace poco Chapoy volvió a llamarlo basura y afirmar que mentía sobre Berumen, este recalcó que: "Los comentarios se toman de quien vienen; en ese programa no me quieren desde hace muchos años, sus razones tendrán, no le pienso dar eco ni foco a gente que no me interesa y a televisoras que no me interesan, que dios los bendiga".

Ante este hecho, declaró que no pensaba darle a Ventaneando una guerra que le daría solo foco y que no tenía sentido, pues apoyarían a Toño sin importar lo que se dijera, por lo que les mandó a decir que: "Les deseo todo lo mejor, pero pues qué, ¿contra eso qué se puede decir? Nada, ella es amiga del señor, (Toño Berúmen), entonces, pues lo está protegiendo, ¿no?, sus intereses tendrá".

Finalmente, Mauricio recalcó que no le sorprende los comentarios por parte de Chapoy con este tema, recalcando que revictimizaban siempre a los denunciantes, además de afirmar que tiene un largo historial de apoyar a abusadores: "También defendía a Sergio Andrade, ¡qué amiguitos!, ¿no?, entonces, creo que hay que tener mucho cuidado, yo hago mucho hincapié en la revictimización en medios".

Fuente: Tribuna del Yaqui