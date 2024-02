'Exatlón México': ¿Qué equipo va a ganar la Villa 360 HOY, lunes 12 de febrero del 2024?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta se espera que el Exatlón México de uno de los enfrentamientos más intensos de la temporada, y esta se encuentra a poco de suceder, por lo que se han dado spoilers sobre que esperar, como el hecho de que equipo ganaría la Villa 360 HOY, lunes 12 de febrero del 2024, dejando a sus millones de espectadores al borde del asiento en todo momento.

Como se sabe, todos los lunes se realiza la competencia para conocer quién de los dos equipos del reality deportivo de TV Azteca, va a quedarse con lo que se conoce con el punto estratégico de este, dado a que en la casa se duerme y se alimentan mucho mejor los atletas, punto que es muy importante y marca mucha diferencia en el rendimiento de los atletas, y ahora no será la excepción.

Pero, además de que la Villa 360 estará en juego, también se podrá ver la tan esperada eliminación que se debatirá entre Ana Lago, de los colorados, y Macky González, de los celestes, misma que debía realizarse el pasado domingo 11 de febrero, pero que no sucedió, por lo que será este lunes 12 de febrero que se sabrá si es verdad que será la atleta de los Rojos la que deberá de abandonar la competencia y no la de los Azules.

Según los spoilers que han circulado hace días, los Contendientes van a darle un duro golpe a los Famosos, puesto que González habría eliminado a la famosa atleta, y además de todos, la noche seguirá siendo azul, dado a que aparentemente también estos lograrían arrebatarle la Villa a los rojos, siendo doble triunfo para el equipo de Javier Márquez, que venían de una muy mala racha últimamente.

Cabe mencionar que hasta el momento el dicha información permanece en calidad de especulaciones, debido a que esto no proviene de una fuente 100 por ciento confiable al no ser directa de la fuente, que es el Ajusco, por lo que no será hasta dentro de un par de horas que se sepa si de verdad lo antes mencionado resultó ser cierto y el equipo de Pato Araujo se quedaría sin Ana y sin la Villa 360.

Fuente: Tribuna del Yaqui