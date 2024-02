Rick Astley sorprende con su versión de 'Drivers License' de Olivia Rodrigo en BBC Radio 2

Comparta este artículo

Estados Unidos.- El reconocido cantante británico Rick Astley dejó boquiabiertos a sus fanáticos con una emotiva interpretación del éxito de Olivia Rodrigo, Drivers License, durante su presentación en el Piano Room de BBC Radio 2 el pasado fin de semana. Acompañado por la Orquesta de Conciertos de la BBC y coristas, Astley dio una nueva dimensión a la canción de 2021, mostrando una profunda gravedad emocional en su actuación.

Pero las sorpresas no terminaron ahí. Además de su conmovedora versión de Drivers License, Astley deleitó a la audiencia con su clásico mega éxito de 1987, Never Gonna Give You Up. En una mezcla única, Astley y la orquesta fusionaron este éxito con Shape Of You de Ed Sheeran, creando un momento musical inolvidable. La presentación se llevó a cabo en vivo en los prestigiosos estudios Maida Vale de la BBC en Londres.

El último álbum de Astley, titulado Are We There Yet?, fue lanzado en octubre a través de BMG, y desde entonces ha recibido elogios de la crítica y los fans por su frescura y calidad. Para promocionar el álbum, Astley tuvo una destacada actuación en el escenario Pyramid del Festival de Glastonbury 2023 el verano pasado, marcando su debut en este prestigioso festival.

El músico inglés ha demostrado a lo largo de los años su versatilidad y disposición para experimentar con diferentes estilos musicales. En 2021, sorprendió a todos con una versión de This Charming Man de The Smiths durante un concierto en Londres. Esta interpretación llamó la atención del ex guitarrista de The Smiths, Johnny Marr, quien elogió la actuación en Twitter. Además, Astley se unió a la banda de indie-pop Blossoms para realizar dos shows tributo a The Smiths en Londres y Manchester, mostrando su amor y respeto por la música de esta icónica banda.

En una entrevista con Rolling Stone en 2016, Astley compartió su filosofía sobre la música y su carrera. Expresó su deseo de desafiar las expectativas y hacer lo que realmente le apasiona, sin importar las críticas o la opinión de los demás. "La edad me ha hecho pensar que tengo que dejar de importarme una mierda lo que piensen los demás y hacer exactamente lo que quiero hacer", dijo Astley. Con esta mentalidad valiente y su talento innegable, Rick Astley continúa deleitando a sus seguidores y desafiando las convenciones de la música pop.

Fuente: Tribuna