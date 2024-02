Sebastián Rulli llega a 'Hoy' sin Angelique Boyer y estremece al confirmar fuerte noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En los últimos días los nombres de Angelique Boyer y Sebastián Rulli se volvieron tendencia mediante las redes sociales debido a que surgió el rumor de que su romance había terminado luego de más de 9 años juntos. La noticia impactó a propios y extraños debido a que este par de actores es considerada como una de las parejas más estables del espectáculo mexicano.

A pesar de que la protagonista de novelas de Televisa había lanzado una indirecta con una publicación en Instagram donde solicitaba no hacer caso de noticias falsas, las especulaciones de su rompimiento no pararon. Debido a ello, este lunes 12 de febrero Rulli apareció en el programa Hoy y enfrentó públicamente la controversia. Aunque muchos esperaban que el histrión de 48 años confirmara su ruptura, en realidad destapó que él y 'Angie' siguen juntos.

En una entrevista con el matutino de Las Estrellas desde el Aeropuerto de la Ciudad de México, Sebastián respondió desconcertado a los rumores: "No sé de dónde lo sacaron y no sé por qué si estábamos documentando que estaba todo muy bien", dijo haciendo referencia al reciente viaje que hizo con la actriz por su natal Argentina.

No obstante, el actor manifestó que, pese a toda esta situación, su relación con Boyer está más sólida que nunca, e incluso hizo referencia a su negativa de contraer nupcias con ella. "Tal cual, que digan lo que quieran, total a nosotros no nos afecta, ya llevo 9 años diciendo lo mismo. Está más que claro, demostrado y no hace falta ningún otro documento ni compromiso para que la gente nos crea", manifestó.

Sebastián Rulli niega ruptura con Angelique Boyer

Al escuchar que esta acción ha sido tomada por otras parejas como ejemplo para no casarse y vivir en unión libre, Rulli comentó: "Está muy bien, porque también estamos rompiendo con los cánones, el estándar normal que demanda la sociedad para demostrar que no se puede ser feliz". Ante el alboroto que cobró la versión de su supuesto rompimiento, hubo quienes dijeron que si la pareja había terminado "nunca más iban a creer en el amor", por lo que Sebastián se dijo halagado y replicó:

Sí existe el amor, no solo por nosotros: confíen, confíen de que existe. La verdad, si les da gusto que estamos juntos, eso es mejor".

Angelique Boyer y Sebastián Rulli cumplieron casi una década de relación el año pasado. Su romance es prácticamente de telenovela pues se conocieron cuando protagonizaron el melodrama Teresa (2010). En 2013 se reencontraron cuando estelarizaron el melodrama Lo que la vida me robó y volvieron a unir su talento en televisión cuando formaron parte de las telenovelas Tres veces Ana (2016) y Vencer el pasado (2021), mientras que este 2024 se les volverá a ver juntos en el remake de El Extraño Retorno de Diana Salazar.

Fuente: Tribuna