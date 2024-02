Selena Gomez comparte momentos íntimos con su novio Benny Blanco durante el Super Bowl

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - Selena Gomez, la aclamada actriz y cantante de 31 años, compartió una tierna instantánea en sus historias de Instagram el domingo del Super Bowl, mostrando un momento íntimo con su novio, el productor discográfico Benny Blanco, de 35 años.

En la foto, Gomez y Blanco aparecen acurrucados juntos mientras ven el partido en casa. Blanco entierra su cabeza en una almohada de satén rojo mientras Gomez parece susurrarle al oído, y él la acaricia amorosamente el brazo.

A diferencia de su amiga cercana Taylor Swift, quien asistió al Super Bowl en una suite de un millón de dólares en el Allegiant Stadium de Las Vegas con otras estrellas, Gomez optó por una noche acogedora en casa con Blanco y algunas amigas.

Más tarde, Gomez compartió una selfie junto a Nicola Peltz Beckham, luciendo elegante y sin esfuerzo con una camisola blanca y cómodos pantalones grises. La estrella de Only Murders in the Building dejó su cabello castaño suelto y complementó su look con unos aros dorados gruesos.

Peltz Beckham también compartió una foto de sí misma entre Gomez y Vanessa Tara, mostrando el ambiente cálido y amistoso de la noche. Antes del Super Bowl, Blanco publicó una foto admirando a Gomez mientras dormía, revelando un vistazo íntimo a su relación. La pareja confirmó su romance en diciembre, revelando que llevaban seis meses saliendo en silencio.

Después de hacer público su romance en Instagram, Gomez mostró una pieza de joyería con la inicial de Blanco en su dedo anular, sugiriendo un compromiso serio. La pareja también hizo su primera aparición juntos en los Globos de Oro el mes pasado, y más recientemente posaron juntos en los Premios Primetime Emmy.

Gomez ha defendido a Blanco de las críticas en el pasado, respondiendo con humor y amor a los comentarios negativos de los fanáticos. En una entrevista de 2020, Blanco elogió a su exnovio Justin Bieber, lo que provocó algunas críticas, pero Gomez respondió con amor y apoyo hacia su actual pareja.

La relación entre Gomez y Blanco sigue floreciendo, y su presencia juntos en eventos importantes demuestra su compromiso y amor mutuo. Los fans esperan ansiosamente ver más de esta adorable pareja en el futuro.

Fuente: Tribuna