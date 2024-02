¿Será madre? Tania Rincón impacta a Televisa al confesar si su familia crece tras divorcio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa y reconocida presentadora de TV, Tania Rincón, se encuentra en el centro del escándalo, debido a que recientemente se comenzó a difundir el rumor de que podría ser madre, debido a un comentario sobre su físico que desató estas especulaciones. Tras esta situación, ella dejó completamente impactado a todo Televisa haciendo una inesperada confesión, ¿acaso sí agrandará su familia después de su divorcio?

Como se sabe, en febrero del 2023 Rincón anunció la separación de su entonces esposo y padre de sus dos hijos, Daniel Pérez, y tras ello ha estado envuelta en rumores de que habría sido por tercera personas, pese a que ambos negaron esto, los rumores siguen creciendo y a finales del mencionado año, se dijo que la presentadora estaría en una relación con Pedro Pereyra, el cual es uno de sus jefes, pues es productor en TUDN.

Aunque al inicio prefirió mantener la situación con discreción y no hablaba al respecto, hace un par de días que la presentadora del programa Hoy confirmó que tenía un romance, más no reveló con quién: "Ay no, qué bárbaros, pero mira, yo ya aprendí, ya aprendí, ya no voy a presumir tanto. Sí estoy enamorada, pero es que, a ver, no es que lo esconda, pero tampoco es que ya quiera hablar tanto de eso, porque uno aprende y luego la caída es más dolorosa, entonces bajo perfil, mejor".

Tania Rincón. Internet

Poco después de esta confirmación amorosa, que no confirmó que estuviera hablando de Pedro, Tania comenzó a llamar la atención con una serie de nuevos rumores, los cuales fueron liderados por el reconocido presentador y actor, Facundo, el cual en una rueda de prensa del Canal 5 para presentar sus próximos proyectos, como ¿Cuál es el Bueno?, señaló que si era verdad que se encontraba en la dulce espera de su tercer hijo, dejando a todos con la boca abierta.

Ante este hecho, la propia expresentadora de Guerreros 2020 entre risas señaló que eso no era cierto ya que ni siquiera tenía matriz, por lo que es imposible que ahora o en un futuro logré tener hijos, declarando que no se enojó con Facundo, el cual aunque no le dijo que le haría esa pregunta, sí le advirtió que iba a generar controversia con un cuestionamiento que le haría delante de todos para atraer más al público.

Fuente: Tribuna del Yaqui