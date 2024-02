Susana Zabaleta 'batea' a Ricardo Pérez; revela que se sentía "padrastro" de su hija

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante las últimas semanas no se ha dejado de especular que Susana Zabaleta podría haber dejado la soltería debido a que se le vio muy cercana al comediante Ricardo Pérez, conocido por su trabajo en el programa La Cotorrisa. Tras múltiples rumores, la actriz y cantante de 59 años decidió hablar de forma clara con la prensa y desmintió de forma contundente que ella y el youtuber sostengan un noviazgo.

Luego de que los famosos se conocieran en las grabaciones del reality Divina Comida en 2023, su química fue evidente, por lo que a partir de ese momento los fans de ambos famosos comenzaron a especular sobre una relación sentimental. Hace apenas unos días Susana aseguró durante participación en el mencionado programa de HBO Max, donde conoció a Ricardo, se dio cuenta que existía una conexión entre ellos, y confesó que él ya convivía con su familia. Esto dio pie a que siguieran los rumores de relación.

Susana Zabaleta niega relación con Ricardo Pérez

Sin embargo, en un reciente encuentro con reporteros, Zabaleta negó tajantemente que exista un romance entre ella y el conductor de 29 años: "No, yo no tengo novio, claro que no…. ¿tengo novio mamá?”, a lo que la señora contestó con un rotundo “no, definitivamente no", expresó la intérprete de novelas como Salomé, Bajo la misma piel, Fuego en la sangre, Atrévete a soñar y Por ella soy Eva.

Posteriormente, Zabaleta añadió: "Ves, no, claro que no", además su madre, que la estaba acompañando, la interrumpió y recalcó: "Mi hija es muy amigable y pues no se debe malinterpretar". A su vez Susana agregó: "¡Qué vivan los amigos!, ves". Al respecto de los rumores sobre su presunta relación sentimental con el hombre 30 años menor que ella, la actriz manifestó:

Siempre pasa eso, y la verdad eso da nota y entonces eso les puede gustar, pero somos amigos y está padrísimo ser amigos, imagínate ser amiga de alguien que te hacer reír las 24/7".

No obstante, la misma artista admitió que su hija le comentó que Pérez la trata como a una hija: "Elizabetha, un día que salimos y le digo ‘mi amor saluda a Ricardo, ¿no lo vas a saludar?’, y me dice ‘sí, sí… Oye mamá, le puedes decir a Ricardo que no me hable como si fuera mi padrastro. Me dice ‘Hola Eli, ¿cómo estás?’, es de mi edad el estúpido’, y yo de ‘ah, sí'", contó Susana sonriendo.

Por otra parte, Zabaleta reveló que en este momento se encuentra concentrada en sus proyectos profesionales, pues además de su próximo concierto en el Lunario de la CDMX, también recibió la oferta para participar en dos reality shows. Esto provocó la emoción de todos sus seguidores, quienes ya especulan que la exconductora de Televisa podría sumarse a la segunda temporada de LCDLF México o bien al programa de TV Azteca, MasterChef Celebrity México.

Fuente: Tribuna