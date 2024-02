Tras 30 años en Televisa y 'veto', Sergio Mayer llega a 'VLA'; los hunde con fuerte noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber formado parte de Televisa por alrededor de 30 años, el reconocido actor de melodramas y polémico exfuncionario público, Sergio Mayer, recientemente se colocó en el centro del escándalo, pues el actor regiomontano, Poncho de Nigris, declaró que altos mandos lo vetaron por ciertas actitudes de este, tras lo que en Venga la Alegría: Fin de Semana, el político habló al respecto y los hundió con una fuerte noticia.

Como se sabe, al final de la década de los 80's e inicios de los 90's el nombre de Mayer tomó gran relevancia al ser uno de los integrantes del grupo musical Garibaldi, tras lo que debutó como actor en melodramas de la empresa antes mencionada, formando parte de proyectos como La Madrastra, sin embargo, desde hace varios años que este ha pasado de la empresa San Ángel a TV Azteca, y fue precisamente en el Ajusco dónde aclaró si ha sido vetado tras más de 30 años al aire.

Fue en entrevista con Pedro Prieto y 'El Chiken', cuando este señaló que De Nigris había dado false información, dado a que este no fue despedido, ni le han cerrado las puertas de la que ha sido su casa: "Para nada, yo voy donde me abren las puertas, estoy sentado aquí con ustedes, siempre mi casa ha sido Televisa, yo llevo varios años en Televisa, con todo y que fui ejecutivo en TV Azteca, fui director artístico".

Finalmente, Mayer declaró que su compañero en La Casa de los Famosos México solo habló para ganar relevancia: "No porque esté yo aquí significa que estoy vetado allá, tengo las puertas abiertas; está rebuznando la burra (Poncho de Nigris) le encanta hacer show, el hecho de que le hayan dicho que no hablara de mi es porque soy su patrón no porque esté yo vetado, bueno, se va así contra su mamá, con tal de tener likes, que no lo haga conmigo, no pasa nada".

Finalmente, arremetiendo de nueva cuenta contra el intérprete de temas como La Cobra, señaló que al final del día está tranquilo, porque sabe que aunque lo puedan hacer menos por no tener tanto dinero o tanto trabajo como otras personas, su escencia habla por él mismo: "Pueden tener más dinero que tú, más trabajo que tú, pero la personalidad, lo que proyectas, es algo que no te pueden imitar".

