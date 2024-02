Tras hundir a Carlos Rivera, exintegrante de 'Hoy' deja Televisa por proyecto en TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber hundido al famoso cantante y actor, Carlos Rivera, la polémica exintegrante del programa Hoy y también cantante, Toñita, una vez más se encuentra en el centro del escándalo, debido a que recientemente se ha afirmado que esta habría dejado Televisa tras poco más de tres años en sus foros para participar en un importante proyecto dentro de TV Azteca.

Como se sabe, la famosa cantante debutó en las primeras ediciones de La Academia en la empresa del Ajusco, tras el cual se mantuvo en un perfil bajo en los escándalos y enfocada en su carrera como cantante, lanzando varios sencillos como Me Quedo Con Los Dos, sin embargo, desde hace varios años que entró a la empresa San Ángel, pues formó parte del programa Hoy con su reality de baile, Las Estrellas Bailan en Hoy en dos de sus temporadas.

Pero, en los últimos meses su nombre ha estado más asociado a los escándalos, debido a que un par de años que dijo que Rivera era la "marida" de Cynthia Rodríguez, por lo que muchos afirmaron que lo hundió más en las dudas de su orientación sexual, a lo que ella señaló que: "Yo no me ando con rodeos, y cuando me dicen 'es que tu insinúas', no, yo no insinúo, tú eres el que mal piensa, el medio fue el que dijo: 'Toñita dice que Carlos Rivera es gay', yo no dije eso, cuando me oigan decirlo de mi boca, ahí sí se me viene encima".

