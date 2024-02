Usher gana tras el Super Bowl LVIII: El cantante se casaría tras su show del Medio Tiempo

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Tal parece que en el Super Bowl LVIII no solo triunfaron los Kansas City Chiefs, pues aparentemente también ganó Usher, el reconocido cantante del RyB Contemporáneo que fue el encargado de realizar el show del Medio Tiempo en este 2024, puesto a que se ha comenzado el rumor de que se habría casado una vez presentó al público el gran espectáculo que brindó, con su pareja de hace 5 años y madre de dos de sus cuatro hijos.

Fue el pasado domingo 11 de febrero cuando se realizó el tan esperado evento masivo del deporte, la gran final de temporada de la NFL, en el que se conoce que equipo se lleva a casa el trofeo Vince Lombardi, pero sin duda alguna, el momento más memorable para la mayoría es el show que se realiza en el Medio Tiempo a mano de un famoso y talentoso artista, el cual en esta ocasión de Usher, causando un gran revuelo en las redes sociales con memes sobre su participación.

Pero ahora, este lunes 12 de febrero se dice que el cantante estadounidense y su novia Jennifer Goicoechea se dieron el sí en una boda secreta en Las Vegas, luego de que el artista protagonizará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2024 el pasado domingo. Según el diario británico Daily Mail, la pareja obtuvo una licencia de matrimonio en el condado de Clark, Nevada, el mismo día del evento deportivo, y se casó poco después del show en una de las famosas capillas de la ciudad del pecado.

Usher, de 45 años, y Goicoechea, de 39, iniciaron su relación en 2019, cuando la ejecutiva musical de Epic Records compartió una foto de ambos besándose en el Hollywood Bowl. Desde entonces, han formado una familia con dos hijos: Sovereign, de 3 años, y Sire, de 2. El intérprete de Yeah! y DJ Got Us Fallin' in Love también es padre de otros dos hijos: Usher V, de 16 años, y Naviyd, de 15, fruto de su primer matrimonio con Tameka Foster, de quien se divorció en 2009. Posteriormente, se casó con Grace Miguel en 2015, pero se separaron en 2018.

Cabe mencionar que hasta el momento el reconocido cantante de OMG y Somebody To Love, no se ha pronunciado con respecto a si sería verdad que se casó en Las Vegas con la mujer que lo ha acompañado en los últimos cinco años de su vida, pero se espera que muy pronto el propio cantante salga para aclarar la situación, ya sea desmintiendo la información que ha circulado o aceptando este enlace matrimonial.

