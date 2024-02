Big Javy de Inspector revela impactante accidente automovilístico: "Casi pierdo la vida"

Ciudad de México. - El reconocido cantante mexicano Big Javy, integrante de la icónica banda de rock y ska Inspector, compartió recientemente en un conocido podcast uno de los momentos más difíciles que ha enfrentado en su vida: el terrible accidente automovilístico que casi le cuesta la vida y lo dejó con secuelas físicas.

Durante su participación en el programa, Big Javy relató los escalofriantes detalles de aquel fatídico día. Según el vocalista, el accidente ocurrió mientras viajaba en un automóvil con varios amigos después de salir de una fiesta en la que habían estado consumiendo alcohol.

El cantante describió cómo todos, incluido el conductor, estaban bajo los efectos del alcohol y sin cinturón de seguridad, incluso mientras continuaban bebiendo dentro del auto. A pesar de las advertencias y el riesgo evidente, ninguno de los ocupantes llevaba puesto el cinturón de seguridad.

Me arrullé en el carro, el de atrás venía dormido. Cuando desperté, vi a dos compas que me estaban sacando del carro porque el que iba manejando se quedó dormido y se salió de la carretera; el carro se partió en dos", relató Big Javy sobre el momento del impacto.

Afortunadamente, el cantante atribuyó su supervivencia a no haber llevado puesto el cinturón de seguridad en ese momento, lo que le permitió a su cuerpo doblarse y evitar un impacto directo. Sin embargo, el accidente dejó secuelas graves en su columna vertebral, lo que lo hizo a utilizar silla de ruedas y bastón durante un tiempo.

Lo que me pasó es que mi cuerpo se fue hacia abajo, hecho acordeón. Cuando iba arriba de la ambulancia, me decían que no me durmiera; la libramos los tres", concluyó Big Javy sobre el incidente.