Ernesto Cazares, hospitalizado: El atleta del 'Exatlón México' revela el terrible motivo

Ciudad de México.- El famoso y reconocido atleta de parkour, Ernesto Cazares, recientemente confirmó que fue hospitalizado, debido a que recientemente el compartió en sus redes sociales que fue sometido a varias pruebas, incluso el reconocido exintegrante del Exatlón México en su mensaje también reveló el terrible motivo por el cual tuvo que estar encamado y siendo sometido a análisis.

Fue la noche del pasado lunes 12 de febrero que el exintegrante del reality deportivo de TV Azteca reveló que estuvo alrededor de seis horas completamente inmovilizado mientras que era sometido a una donación de células, confesando que van a realizarle un trasplante de médula a su padre, declarando que a él le tocó la fortuna de poder ayudar a salvar la vida del hombre que se la dio tras una serie de pruebas.

Cazares, que es conocido por su participación en los Contendientes, expresó en su red social un bello comunicado al respecto de su donación: "HOY doné células para un trasplante de médula. Las 6 horas más largas de mi vida que recordaré el resto de mi vida, hoy doné un poco de mí a una persona que lo ha dado todo por mí, de los 3 hermanos que somos me tocó ser el más compatible por ser el menor, mi padre necesitaba esto para progresar en su enfermedad".

Ernesto en el hospital. Instagram @ernest.cazares

Aunque no mencionó nada sobre la enfermedad de su padre, el mejor amigo de Macky González optó por demostrar el lado positivo y que más lo motiva en esta historia, en la cual expresó que: "Les diría que es una historia triste pero no es así , él le está echando muchas ganas y jamás lo he visto quejarse , por eso y más estoy orgulloso de mi padre que a pesar de todo nunca deja de luchar".

Finalmente, contó un poco del proceso: "A mí me tocó aventarme 3 inyecciones diarias seguida de muchos estudios durante 4 días y Hoy estuve conectado a una máquina que saca mi sangre, le quita las células y la vuelve a introducir a mi cuerpo, no duele pero si está cabr... estar conectado 6 horas". Junto a una serie de fotografías en el que muestra cuando está comenzando el proceso, mientras que está recostado para extraer las células y al final una bolsa llena de estas.

Ernesto encamado. Instagram @ernest.cazares

Fuente: Tribuna del Yaqui