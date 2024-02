'Exatlón México': ¿Quién va a ganar el Duelo de los Enigmas HOY, 13 de febrero del 2024?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A pocas horas de que los dos equipos que conforman el Exatlón México, se enfrente a una competencia de 10 puntos, por el Duelo de los Enigmas, uno de los premios más esperados para los millones de espectadores, páginas de spoilers han revelado quién va a ganar el premio misterioso detrás de las cajas la noche del día de hoy, martes 13 de febrero del 2024, ¿a caso serán los Rojos o los Azules?

Como se sabe, cada martes los Enigmas se encuentran en juego, y como siempre, el premio que se encuentre detrás de este enfrentamiento se descubre después de que los ganadores elijan la o las cajas que quieran abrir, manteniendo siempre al borde del asiento a los millones de espectadores de TV Azteca, los cuales esperan que pronto pongan en competencia el automóvil o la motocicleta.

Y ahora, a pocas horas de que se comience una de las tan esperadas competencias, las páginas de spoiler han afirmado que serán el equipo de los Contendientes, los azules, los cuales se van a imponer en contra de los Famosos, ganando la competencia antes mencionada, y se llevaran el premio que hay detrás de estas cajas.

Cabe mencionar que hasta el momento esta información permanece en calidad de especulaciones, debido a que esto no proviene de una fuente 100 por ciento confiable al no ser directa de la televisora, que es el Ajusco, por lo que no será hasta dentro de un par de horas que se sepa si de verdad que el equipo de Pato Araujo se va a reponer de los dos duros golpes que enfrentó el pasado lunes 12 de febrero.

De resultar esta noticia cierta, los colorados tendrían un respiro de su mala racha, pues en una misma noche perdieron la Villa 360, que representa más comodidades y un punto de estrategia, además de a su querida integrante, Ana Lago, durante el duelo de eliminación que tuvo en contra de la reconocida atleta de los celestes, Macky González, a lo que se le conoce como la "eliminación más triste" y también la "más esperada".

Fuente: Tribuna del Yaqui