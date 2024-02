Mía Rubín apoya a Andrea Legarreta: La cantante habla de la nueva 'novia' de Erik Rubín

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida cantante, Mía Rubín, recientemente sorprendió al mostrar su completo apoyo a su madre, la reconocida actriz y presentadora, Andrea Legarreta, durante una entrevista para el programa De Primera Mano, en la cual la intérprete habló de la nueva novia que se rumora tiene su padre, el famoso cantante y también actor, Erik Rubín, ¿acaso s encuentra en desacuerdo?

Como se sabe, a un año de que la presentadora del programa Hoy y el creador de temas como Happy, anunciaran su separación tras más de 20 años de matrimonio, él ya tenía una nueva relación sentimental tras ser captado al comer con otra mujer, a lo que Andrea afirmó que estaba bien con el tema pues sabe que tenía que pasar, señalando que: "Quedamos en que si en algún momento uno tenía una historia seria e importante, pues nos lo íbamos a comunicar porque aparte de todo somos amigos, tenemos una historia".

Y ahora, la intérprete de Diablo salió a hablar al respecto, apoyando a su madre al expresar que su padre es soltero y se respetara si decide salir con alguien más, aunque ella cree que aún no sucede: "Pues al final son cosas que van a pasar. Han pasado tantos chismes que a veces es increíble que la gente se lo crea. Incluso si fuera verdad, no tendría nada de malo, mis papás están separados y creo que es perfectamente normal que estén conociendo personas nuevas. Sin embargo, no creo que sea el caso esta vez".

Ante este hecho, la joven vocalista expresó a las cámaras de Imagen TV que ella conoce a su familia y son muy unidos, por lo que se cuentan las cosas, pero aún así ver todo el hate que llegan a recibir sigue sin ser fácil: "No es fácil y la gente puede ser muy mala y puede ser muy cruel sin siquiera conocerte y eso es lo que más le duele a uno. La verdad yo ya estoy en un punto donde ese tipo de noticias me causan risa".

Finalmente, sobre como es que lidia con este tipo de ataques constantes a ella y a sus padres, que siguen trabajando juntos en Vaselina, esta señaló que: "Siento que lo más importante como artista es tener los pies en la tierra y saber de quién tomar las cosas y de quién no, puedes tomar comentarios negativos constructivos, porque siento que también te ayudan en tu carrera como artista, pero siento que hay que tomar todo objetivamente".

Fuente: Tribuna del Yaqui