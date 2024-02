Nicki Nicole confirma infidelidad y ruptura con Peso Pluma: "Cuando no hay respeto me voy"

Ciudad de México.- Luego de la controversia que surgió durante la madrugada de este martes cuando se acusó a Peso Pluma de haberle sido infiel a Nicki Nicole, hace algunos momentos la rapera argentina rompió el silencio y confirmó que su pareja la había engañado y que se había enterado de ello a través de las redes sociales. Tras lo anterior y mediante un breve comunicado de prensa, la intérprete de 23 años confirmó que su relación con el mexicano había llegado a su fin.

Fue durante las primeras horas de este 13 de febrero que se volvió viral un video en el que el cantante de corridos tumbados aparece acompañado de una misteriosa mujer durante su estancia en Las Vegas. El intérprete originario de Zapopan, Jalisco, aparece caminando muy tranquilo tomado de la mano de una joven, cuando fans lo reconocen, él ni siquiera voltea y se escucha una voz que pide que se elimine el video.

De inmediato, los fans de Nicki se dieron cuenta que ella borró todo rastro del intérprete de La Bebé en Instagram y poco después de las 11:00 horas de este martes, la artista empleó el mismo medio para enviar un contundente mensaje sobre esta situación. En un breve comunicado, la argentina confirmó que Peso Pluma había traicionado la relación: "El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta".

Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto. Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy", inició su mensaje.