¿Nicki Nicole fue infiel primero? Esto se sabe sobre el hombre con el que se tomó de la mano

Ciudad de México.- Nicki Nicole anunció oficialmente el fin de su relación con Peso Pluma mediante un comunicado compartido en sus stories de Instagram. En el mensaje, la talentosa rapera argentina insinuó la veracidad de los rumores que circulaban acerca de una presunta infidelidad por parte del cantante de música regional mexicana. Esta declaración pone fin a especulaciones y confirma los problemas que enfrentaba la pareja

La revelación impactó a numerosos usuarios en línea, ya que apenas unos días atrás, los artistas derrochaban amor durante la prestigiosa gala de los Premios Grammy 2024. Fue en noviembre de 2023 cuando ambos músicos hicieron oficial su relación ante el público, generando gran expectativa y alegría entre sus seguidores. Sin embargo, la duración de su romance aparentemente fue efímera, pues apenas transcurrieron cuatro meses desde entonces hasta su ruptura, dejando a muchos tristes e indignados debido a los motivos detrás de esta separación.

Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar", escribió Nicki.