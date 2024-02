No solo Nicki Nicole: Ellas son las novias de Peso Pluma; se dice que engañaría a otra

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Recientemente la separación del reconocido cantante de corridos tumbados, Peso Pluma, con la famosa cantante de rap argentina, Nicki Nicole, por lo cual ha salido a la luz la lista de todas las novias que ha tenido el intérprete de Ella Baila Sola, el cual en esas mencionadas ocasiones ya se ha visto involucrado en rumores de que engañaría a otra de sus antiguas parejas.

Desde hace un par de horas que el nombre artístico de Hassan Emilio Kabande Laija, Peso Pluma, se encuentra en el centro del escándalo, debido a que se viralizó un video en el que este aparece caminando de la mano de una misteriosa mujer, siendo acusado de infidelidad hacía la cantante argentina, misma que a través de su cuenta de Instagram confirmó que sí le puso los cuernos durante su viaje a Las Vegas, Nevada.

Por este motivo este motivo es que presentamos a todas sus exparejas, con las cuales tuvo finales abruptos que llevan a pensar que habría engañado a otra más, debido a las controversias a su alrededor y que el tiempo entre las que fue relacionado hubo un muy corto lapso de tiempo, aunque ninguna de estas fueron confirmadas y ninguno de los involucrados han hablado al respecto de estas polémicas.

Una de las más reconocidas celebridades con las que salió fue Maya Nazor, la ex de Santa Fe Klan, a inicios del mes de marzo del 2023, mientras que celebraban en un antro de Guadalajara previo a la pelea del Canelo Álvarez, en el que ella se le acercó para hablarle al oído, pero, en medio de las acusaciones de "chapulín", este fue captado a mediados del mismo mes con Odalys Velasco, una influencer de poca ropa que se viralizó por su pelea con Yeri Mua, tras el rompimiento con El Paponas.

Poco después, a finales de marzo fue captado junto a la reconocida modelo, Jailyne Ojeda, la cual cuenta con su propia cuenta de OnlyFans que salió en unos cuantos videos musicales del cantante, con la cual viajó a Disneyland, como a Nicki. Poco después presentó a su pareja oficial, Karla Rivas, influencer de redes sociales que fue candidata a reina de Mazatlán en 2019, con la cual duró varios meses de relación, sin embargo, nunca revelaron los motivos de su separación.

Pero sin duda, una de las más reconocidas relaciones del cantante de corridos tumbados fue Jenni de la Vega, a la cual se le vio en una cita romántica en Nueva York quién aclaró que no hubo infidelidad, sino que: "Como que yo me estaba desenfocando mucho. Cuando me enamoro me entrego demasiado y la verdad me estaba, de algún modo, clavando. Yo estaba haciendo mis cosas a un lado, entonces preferí decirle adiós". La segunda fue Dania Méndez, quién a finales del 2023 participó en su video musical de Bye, pero, esto no avanzó y pocos días después se confirmó su romance con Nicki Nicole, hecho a lo que Dania afirmó solo fue un fugaz amorío, no una relación.

