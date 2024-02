"Par de rateras": Sofía Castro reaparece en 'Hoy' con Angélica Rivera y se las comen vivas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la mañana de este martes 13 de febrero la joven actriz Sofía Castro reapareció en el programa Hoy contando algunos detalles de su estancia en París junto a su madre Angélica Rivera, durante la Semana de la Alta Costura, viaje en el que también aprovechó para escoger su vestido de novia. Luego de presumir esta situación, los televidentes se le fueron encima e hicieron crueles comentarios en su contra.

La intérprete de novelas como El Maleficio expresó que era probable que ya hubiera encontrado el vestido perfecto para su boda con Pablo Bernot, de 32, a tres meses de anunciar su compromiso, y que mejor manera de hacerlo que acompañada de su madre: "Fue un evento y un viaje que yo la quise invitar, que yo organicé, y que lo quería compartir con ella, y fueron días de mucha unión entre ella y yo", explicó Castro a las cámaras del matutino.

Nos divertimos muchísimo y obviamente de muchos consejos y de muchas cosas, porque es una etapa de mucha catarsis, de muchos cambios también, y vivir este momento con mi mamá la verdad es que fue muy bonito", agregó.

Destrozan a Sofía Castro por presumir viaje a París

Al respecto de su atuendo para su enlace nupcial, la también hija del productor José Alberto 'El Güero' Castro prefirió no entrar en detalles: "Creo que ya, por fin ya lo encontré, pero bueno ya todo será sorpresa". Y dejó entrever que le ha sido muy difícil elegir el vestido para el tan esperado día de su matrimonio. "Quien sabe, igual y tengo diferentes modelos, todavía no termino de decidir, pero si se antoja de repente algo princesoso, pero luego cambio, luego si quiero algo pegado, no sé, ya verán", declaró.

Por otra parte, Sofía manifestó que probablemente realizará un último proyecto antes de llegar al altar con Pablo Bernot: "Posiblemente una película en mayo, pero quiero hacer algo corto porque a partir de agosto me quiero dedicar full a mi casa, a mi boda, a mi luna de miel y todo eso. Creo que es un proceso que solo se vive una vez en la vida, y si lo quiero vivir al full", manifestó la joven estrella de Televisa.

Lastimosamente, los televidentes del Canal de Las Estrellas arremetieron en contra de Sofía luego de escuchar sus declaraciones y criticaron la vida de lujos que tienen ella, 'La Gaviota' y toda su familia. Y es que gran parte del público no ha olvidado la etapa de Angélica como primera dama de México, época en la que se le acusó de aprovecharse de su posición (como esposa de Enrique Peña Nieto) para hacerse de bienes y fortuna. A través de los comentarios en redes, así destrozaron a Sofía y a su madre:

¿Cómo no se va a ir a París? Con todo el dinero del pueblo que se robó".

Cómo no van a derrochar el dinero si robar es lo suyo".

Se creen de la realeza ¿de dónde sacan el dinero?".

Par de rateras. Dinero del erario público".

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy