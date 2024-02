"Perro Pluma": Todo Argentina estalla por infidelidad de 'Doble P' a Nicki Nicole: MEMES

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante las últimas horas los nombres de Nicki Nicole y Peso Pluma han estado colocados en los primeros lugares de las tendencias de las redes sociales debido a que se divulgó la presunta infidelidad del mexicano hacia la originaria de Argentina. Luego de que la propia intérprete confirmara que había sido engañada por 'Doble P', los internautas se le fueron encima a él y no han dejado de compartir memes sobre la penosa situación.

Como se sabe, durante la madrugada de hoy martes comenzó a circular un video donde aparece el cantante de corridos tumbados tomado de la mano de una mujer que no era la rapera argentina, después de presenciar el Super Bowl en Las Vegas, Nevada. Hasta ahora se sabe que al finalizar el evento deportivo, el originario de Zapopan, Jalisco, se retiró a una fiesta con su amigo, el DJ Alec Monopoly, con quien colocó historias en Instagram donde aparecen disfrutando de la reunión.

Pero en el video que se difundió en redes sociales se puede ver al intérprete de Ella Baila Sola con la misma ropa que portó en el evento deportivo, una sudadera tipo jersey en color negro de la marca Balenciaga, gorra de la MLB y lentes obscuros, caminando por un lujoso casino mientras llevaba de la mano a una guapa joven que lucía un vestido corto y manga larga de color blanco con negro, tacones, bolsa blanca y cabellera negra que le llegaba hasta la cintura

Los fans de Nicki de inmediato notaron que no se trataba de ella pues se acaba de teñir el cabello de castaño, además de que se encontraba en un concierto en Costa Rica. Ante esta situación, las redes sociales estallaron al comprobar que algo extraño pasaba entre ambos cantantes, pues la argentina eliminó todas las fotografías que tenía con Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real de 'Doble B', en su perfil de Instagram.

Pero fue hasta la mañana de este martes que la propia intérprete de éxitos como Toda la vida y Dispara reaccionó a la situación y confirmó públicamente que Peso Pluma le había sido infiel: "Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar", mencionó Nicki Nicole en un breve comunicado que publicó en Instagram.

Tras lo anterior, los fieles admiradores de la rapera, en su mayoría de Argentina, se lanzaron en contra de 'Doble P' y mediante las redes sociales no han parado de atacarlo e incluso hasta le han advertido que no regrese a tierras argentinas porque ya no será bien recibido. Asimismo, muchos internautas defendieron a Nicki Nicole del 'hate' que había recibido desde que inició su noviazgo con el mexicano, ya que siempre la tacharon de "fría" y resultó que el "malo" era su ahora exnovio.

Cabe resaltar que hasta el momento, Peso Pluma aún mantiene sus publicaciones con Nicki, las cuales son una fotografía de ambos en los recientes premios Grammy, así como imágenes de un viaje que realizaron a la playa en noviembre pasado, y no ha hecho ningún comentario al respecto.

Fuente: Tribuna