Sale del clóset: Tras renunciar a 'Ventaneando', conductor de Televisa confiesa romance gay

Ciudad de México.- Un polémico conductor, quien al inicio de su carrera trabajó con TV Azteca formando parte del programa Ventaneando, dio tremenda sorpresa a los televidentes debido a que aprovechó su más reciente aparición ante las cámaras de Televisa y confesó su amor por otro hombre. Se trata del querido Juan José Origel, quien contó a su público lo enamorado que está y por ello pasará un gran 14 de febrero.

'Pepillo', como es conocido en la actualidad, ha admitido públicamente en los últimos años que es homosexual, sin embargo, no toda su vida tuvo esta preferencia ya que contó que durante su juventud tuvo romances con mujeres e incluso cree haber tenido un hijo con una francesa que conoció en Canadá. No obstante, el también exconductor del matutino Hoy jamás ha presentado públicamente alguna de sus parejas.

Hace apenas unas cuantas semanas, Juan José declaró en una entrevista que estaba muy enamorado de su pareja, quien es más de 40 años menor que él. Mientras que en su programa Con Permiso de Unicable respondió a las críticas que pudiera recibir: "Gracias a todos y si me van a criticar, critíquenme, y si me van a aplaudir, apláudanme... Ahora que fui a León todos de: 'ándale, ya te vi, qué juvenil te ves'", mencionó.

Aunque 'Pepillo' se había limitado a no hablar más al respecto, en la reciente emisión de su programa de espectáculos tuvo que revelar lo enamorado que se siente con su galán, de quien se sabe muy poco pues él solo mencionó que es árabe y es más joven que él. Mientras hablaban del 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, Martha Figueroa le dijo a su compañero: "Tú sí vas a poder celebrar este año, tú sí" y él respondió: "Pues yo sí".

"El cupido así mira, iuuuu", decía la periodista mientras que Origel no paraba de sonreír: "El cupido en mi casa", añadió él. Figueroa le propuso a su colega vestirse de rojo el próximo 14 de febrero pues ahora "está tan enmielado", no obstante, el conductor de 76 años mencionó que aunque este 2024 sí lo pasará en pareja, está dispuesto a compartir tiempo con Martha, quien al parecer sigue en la soltería: "Deberíamos de irnos a comer o algo". Por otra parte, alguien de la producción preguntó por "el árabe" pero 'Pepillo' optó por no responder.

