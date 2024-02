Selena Gomez es tendencia por dejarse manosear por su novio en FOTO

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - Los corazones están en pleno vuelo mientras Selena Gomez, la talentosa actriz y cantante originaria de Grand Prairie, Texas, y su nuevo novio, el aclamado productor musical Benny Blanco, comparten momentos íntimos y románticos en los primeros días de su relación.

Gómez, de 31 años, ha cautivado las redes sociales con una serie de encantadoras fotos en las que ella y su pareja, de 35 años, se abrazan tiernamente y comparten momentos de complicidad. En estas instantáneas, la pareja irradia felicidad y afecto, compartiendo gestos de amor y camaradería que han capturado los corazones de sus seguidores en línea.

Crédito: Instagram de Selena Gomez

En una de las fotos compartidas en las redes sociales de Gómez, titulada 'My bes fwend', la pareja se muestra en abrazos románticos, sumergiéndose en la calidez mutua de su compañerismo. Benny Blanco, conocido por su pasión por la cocina, incluso se muestra preparando un delicioso plato de albóndigas mientras Selena lo abraza cariñosamente.

En otras imágenes, vemos a Selena descansando en el regazo de Blanco, quien le dedica un dulce beso en el hombro. Ambos lucen elegantes en sus atuendos, con Selena vistiendo una blusa color canela y un abrigo negro, mientras que Benny opta por un traje a juego con brazaletes y collares dorados, creando una combinación perfecta de estilo y romance.

Crédito: Instagram de Selena Gomez

La pareja también fue vista compartiendo momentos especiales con amigos, incluido el actor Matty Matheson, mientras se relajaban en el área de la cocina de una casa.

Recientemente, Selena y Benny fueron vistos en los eventos previos a los Grammy, disfrutando de la fiesta posterior al evento en el Chateau Marmont de Los Ángeles, donde no dudaron en mostrar su afecto el uno por el otro.

La confirmación oficial de su romance llegó el pasado diciembre, cuando Selena dio "me gusta" a una publicación de Instagram que informaba sobre su relación, seguido de su respuesta directa a los rumores con un enfático "Hechos" en otra publicación.

Crédito: Instagram de Selena Gomez

Por su parte, Benny Blanco ha dejado una marca significativa en la industria musical con sus colaboraciones con artistas de renombre, incluyendo a la misma Selena Gomez en temas como Single Soon y I Can't Get Enough. Su trayectoria musical y su talento como productor y compositor lo han convertido en una figura influyente en la escena musical actual.

Más allá de la música, Benny Blanco también está listo para incursionar en el mundo de las artes culinarias con el lanzamiento de su próximo libro de cocina titulado Open Wide, una pasión que ha cultivado desde una edad temprana y que espera compartir con el mundo.

El romance entre Selena Gomez y Benny Blanco ha encendido las redes sociales y ha dejado a los fans emocionados por esta nueva etapa en la vida de la talentosa pareja. Con su amor en pleno florecimiento y su complicidad en plena vista, solo podemos esperar más momentos dulces y románticos de esta pareja en los días venideros.

Fuente: Tribuna