Shakira y Alejandro Sanz: ¿Amor o Amistad? Así fueron captados tomados de la mano

Los Ángeles, California. - La reciente interacción entre Shakira y Alejandro Sanz ha desatado una ola de especulaciones sobre la naturaleza de su relación, especialmente desde que ambos volvieron a la soltería. Desde hace más de un año, la colombiana se muestra principalmente con sus hijos tras su separación con Gerard Piqué, mientras que el español puso fin a su relación con Rachel Valdés en julio del 2023.

No obstante, tanto Shakira como Sanz han dejado claro públicamente el gran cariño que se profesan como amigos. Recientemente, compartieron un divertido momento juntos en una estética, donde Shakira aprovechó para darle un nuevo look a Sanz. Cabe destacar que ambos artistas colaboraron en los videos musicales La tortura y Te lo agradezco, pero no, los cuales fueron grabados hace más de una década.

En las historias de Instagram de la colombiana, se puede apreciar un emotivo reencuentro con su colega, donde demostraron la cercanía y confianza que se tienen, lo que ha llevado a ilusionar a los seguidores con la posibilidad de que su relación evolucione a algo más que amistad.

"¡Así sí me gusta ir a la peluquería!", expresó Shakira en la grabación, mientras recibía un lavado de cabello y extendía su brazo para tomarse de la mano de Sanz. Por su parte, Sanz, visiblemente emocionado, no dudó en sostener a Shakira mientras él también disfrutaba del lavado.

Me va a cambiar el look", afirmó el famoso cantante, a lo que Shakira respondió entre risas: "Te tienes que dejar guiar por mí para el tema del look. Yo soy tu asesora". Sanz, con una sonrisa cómplice, agregó: "Estoy para eso. Si hay algún reclamo de tus fans, es conmigo".

Finalmente, Shakira exhibió orgullosa el resultado del nuevo look de Sanz, expresando su entusiasmo y cariño. "¡Me encanta! Qué lindo. ¡Ay, qué carita, míralo!", expresó mientras grababa a su compañero, quien no pudo evitar sonrojarse ante tales comentarios.

Si bien la amistad entre Shakira y Alejandro Sanz es evidente, la complicidad y la cercanía que muestran han llevado a sus seguidores a especular sobre la posibilidad de que esta relación trascienda a un nivel romántico. Sin embargo, hasta el momento, ambos artistas han dejado claro que su relación se basa en una profunda amistad y colaboración profesional.

Fuente: Tribuna