Tras muerte de su hija, Luis Ángel 'El Flaco' hace desgarradora confesión en 'Sale el Sol'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de la terrible muerte de su hija, María Fernanda, tras ahogarse en el mar en Mazatlán, Sinaloa, el famoso cantante de regional, Luis Ángel 'El Flaco', de nueva cuenta ha demostrado su profundo dolor al perder a su pequeña, por lo que en una entrevista para Sale el Sol acaba de hacer una desgarradora confesión al respecto y habló lo que más le ánimo a salir adelante.

Como se sabe, se informó que con tan solo 21 años de edad, el pasado lunes 14 de agosto se anunció la muerte de la joven hija del cantante, quien a través de su cuenta de Instagram reapareció con el mensaje: "Estimados amigos, familiares y amigos de la prensa, con profunda tristeza quiero comunicar la partida de mi amada hija María Fernanda", ante esto, 'El Flaco' expresó que: "Es el dolor más grande que uno puede sentir, agradezco los mensajes de apoyo".

Y ahora, tras seis meses de la lamentable perdida, el intérprete de temas como Mi Último Deseo, declaró que aún la está pasando devastado por esto, pero que trata de superar el dolor: "Ahí vamos, decirte que se supera o que ya no te duele o que tanta cosa que uno puede decir es de los dientes para afuera, todavía duele, es muy pronto, y nunca deja de doler, pero si a uno lo ve fuerte y que pasó por una situación así da ánimo".

Luis Ángel y María Fernanda. Internet

Ante este hecho, agregó que su mayor motivación fue Maribel Guardia, la cual fue la primera en enviarle un mensaje: "Yo le agradezco a Maribel Guardia, ella me dejó un mensaje y yo a ella la miré cuando sucedió lo que sucedió, y obviamente el dolor inmediato es muy difícil, pero yo la vi trabajando y obviamente verla sobre el escenario trabajando no quiere decir que no le duela, al contrario es una terapia que ella está tomando".

Finalmente, declaró que como ella perdió a su único hijo, Julián Figueroa, y ver su entereza, lo inspiró para salir adelante y no hundirse en la depresión: "Yo agarré catedra de ella, y dije ella lo está llevando de esta forma entonces yo dije que lo llevaría igual, me dio ánimos, me explicó, es lo que quiero tratar de explicarle a la gente", tras lo que señaló que también él, la madre de la joven y sus hermanos han tenido ayuda profesional y con tanatólogos, señalando que supone está en un lugar bonito y feliz en presencia de Dios.

Fuente: Tribuna del Yaqui