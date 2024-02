Uñas: 3 errores que hay que evitar por completo al limarlas para no dañarlas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tenemos una o más limas de uñas en nuestro baño, que utilizamos para nivelar nuestras uñas o para deshacernos de algún desperfecto. Pero a veces no las usamos correctamente, lo que puede dañar nuestras uñas. Los especialistas nos revelan los errores más comunes.

El comienzo del año ha tenido un comienzo fuerte en las tendencias de uñas. En 2024, nos encantan las uñas de San Valentín, la manicura francesa e incluso las uñas cuadradas. Ya sean largas, medias o cortas, las uñas están esperando a que las mimen. Para ello evitamos morderlas, espaciamos las manicuras para dejar reposar la uña, les damos los cuidados diarios como la aplicación regular de aceites naturales. Pero mantener la uña también implica cortarla. Algunas prefieren cortaúñas y tijeras, mientras que otras prefieren una lima de uñas. Al contrario de lo que podría pensarse, la lima de uñas, por muy eficaz y práctica que sea, no siempre es tan fácil de utilizar. De hecho, muchas personas la utilizan con regularidad y adoptan acciones equivocadas. Los especialistas en uñas nos revelan los errores a evitar para no dañar la queratina de tus uñas.

Error 1: Usarla de un lado a otro

Como señala muy claramente una marca de barniz en su cuenta de TikTok, limar la uña de un lado a otro provoca microfisuras que también provocan la rotura de la uña. Para evitar que las uñas se debiliten excesivamente, es decir, que se partan, será necesario limarlas en una única dirección: desde el borde hacia el centro.

Error 2: Utilizar una lima de metal

La lima de uñas de metal no es la más respetuosa con tus uñas. En efecto, las vetas de esta lima son irregulares y, por tanto, demasiado abrasivas y pueden provocar quiebres, que no son nada agradables, subraya la marca. Por tanto, debemos favorecer las limas de cristal que pretenden ser más higiénicas porque se pueden lavar. Además, no atacan la uña e incluso la fortalecen.

Error 3: Utilizar limas de uñas con grosgrain

Al igual que la lima de metal, no se deben utilizar limas con granos abrasivos. El grano más fuerte está representado con el número más pequeño escrito en la lima, mientras que el grano más suave estará indicado por la cifra más grande. Prefiere las limas de grano blando.

Fuente: Tribuna